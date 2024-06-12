Видео Женщина просит помочь в поисках матери, она пропала несколько недель назад

27 мая около 12:00 отец Лианы отвез ее мать в медицинское учреждение на улице Твайка в Риге, чтобы стабилизировать состояние здоровья женщины.

Женщина рассказывает, что на прошлой неделе она обратилась в полицию с заявлением о том, что ее мать пропала. Брат Лианы сделал то же самое. Как бы настойчиво ни продолжали искать Лигу родственники, новых зацепок нет.

Лиана добавляет, что ее мать ранее уже пропадала в неизвестном направлении. Вспомнив предыдущие случаи, женщина расплакалась.

В день исчезновения Лига была одета в темные джинсы, рубашку и спортивную обувь. Черная сумка через плечо с ремешком и надписью. Если кто-то узнал 51-летнюю женщину или видел ее, просьба позвонить в полицию по телефону 110 или сообщить родственникам лично - 22029056.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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