Вопрос, который уже давно волнует общественность, побуждая высказывать различные, даже неправдоподобные, версии произошедшего: почему, несмотря на интенсивные поиски с использованием новейших технологий, не удается найти двух самых разыскиваемых людей за последний год - убийцу Леона Русиньша и пропавшую мать Анну Янсоне. По данным полиции, они ищут их останки. Но леса Латвии - это не непроходимые джунгли Амазонки или сибирская тайга, куда никогда не ступала нога человека, и человеческое тело - не иголка в стоге сена. Поиски идут в правильном направлении?