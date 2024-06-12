Благодаря благоприятной погоде в лесах уже появились первые лисички. С каждым днем все больше преданных грибников делятся своими находками - у кого-то это небольшие горсти, а у кого-то "улов" посерьезнее. Кто не идет в лес, смотрит в сторону рынка - там тоже можно найти лисички!
Днем 12 июня на Рижском центральном рынке лисички можно было найти у трех продавцов. Ящики двух торговцев украшал ценник "25 евро/кг", но были и грибы подороже - цена за один килограмм доходила до 30 евро, пишет Receptes.lv.
Дорого это или нет - судите сами. В июле прошлого года литр лисичек стоил от 5 до 8 евро, а цена за килограмм достигала 17 евро.
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