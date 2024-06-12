Благодаря благоприятной погоде в лесах уже появились первые лисички. С каждым днем ​​все больше преданных грибников делятся своими находками - у кого-то это небольшие горсти, а у кого-то "улов" посерьезнее. Кто не идет в лес, смотрит в сторону рынка - там тоже можно найти лисички!