19 апреля в 6:10 утра команда TVNET GRUPA прибыла в резиденцию президента в Юрмале, чтобы провести день с Эдгаром Ринкевичем. В начале интервью мы обсудили его утренние ритуалы, любимые блюда, как он справляется со стрессовыми ситуациями и, что немаловажно, хватает ли ему ежедневно времени, чтобы поесть?

- Какие у вас утренние ритуалы и вещи, без которых вы не можете начать свой день?

- Отправление в Ригу. После этого почти всегда, если нет более ранней поездки, командировки или посещения регионов, в 8:20 я иду завтракать.

- Обязателен ли кофе на завтрак?

- Абсолютно необходим. Или свежевыжатый апельсиновый сок. Либо, либо.