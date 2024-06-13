Сейм отказался от объединения крупных городов и смежных краев

Из закона исключены нормы, которые до сих пор предусматривали, что самоуправления городов Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи, Резекне и Вентспилса с 2029 года объединятся с соседним краем в одно самоуправление.

Таким образом, как упомянутые города, так и смежные края - Аугшдаугавский край, Елгавский край, Южнокурземский край, Резекненский край и Вентспилсский край - останутся отдельными самоуправлениями и после 2029 года.

Авторами соответствующих предложений выступили парламентские фракции Союза зеленых и крестьян и "Объединенного списка".

Изначально в комиссии по делам госуправления и самоуправлений эти предложения получили концептуальную поддержку, однако позже не были поддержаны конкретные предложения, а голоса депутатов разделились пополам. А сегодня Сейм уверенным большинством принял противоположное решение, отказавшись от объединения этих самоуправлений.

При этом Сейм отклонил предложения о восстановлении Царникавского, Бабитского, Кандавского, Икшкильского, Илукстского и Озолниекского краев, а также предложение о создании Северокурземского края. Не поддержали депутаты и предложение о присоединении Гаркалненской волости к Адажскому краю.

В то же время у Адажского и Ропажского краев до осени остается возможность прийти к консенсусу в вопросе возможного разделения Гаркалненской волости, но неизвестно, удастся ли достичь такого соглашения.

Как сообщалось, в среду на заседании комиссии Сейма представители самоуправлений указали на существующее между крупными городами и соседними краями сотрудничество в качестве аргумента для отказа от объединения краев с городами.

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