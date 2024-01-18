Если самоуправления не договорятся о разделе Гаркалне, его могут присоединить к Риге

По ее словам, мнения жителей Гаркалне разделяются, что затрудняет принятие решения.

Министр признала, что Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) зашло в тупик. До смены министров МОСРР в сотрудничестве с Рижским регионом планирования разработало три различные модели разделения Гаркалнского самоуправления, но по закону решение должно приниматься по соглашению двух самоуправлений. Если самоуправления не придут к соглашению, существующие муниципальные границы останутся на месте.

В то же время, по словам Берзини, пройдет не так много времени, прежде чем станет ясно, "какова жизнь Гаркалне в Ропажском крае". В 2026 году государство должно оценить, как самоуправления справились с реформой, добавила Берзиня.

Как сообщалось, Ропажская дума поддержала присоединение поселка Балтэзерс к Адажскому самоуправлению, в то время как ранние планы реформы предусматривали присоединение более обширных территорий к Адажи, чего ожидают и некоторые жители Гаркалне. Планы предусматривали присоединение большей части бывшего Гаркалнского самоуправления - до Видземского шоссе - к Адажскому краю.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!