Армения и Беларусь взаимно отзывают своих послов

"Учитывая развитие ситуации, наш посол в Ереване возвращается в Минск", - сообщил подконтрольному режиму информационному агентству БЕЛТА представитель МИД Беларуси.

Армения заявила, что дипломатический конфликт был вызван поддержкой белорусского диктатора Александра Лукашенко Азербайджана, который в прошлом году завоевал ранее контролируемый Арменией Нагорный Карабах.

Речь о заявлении Лукашенко, который во время визита в Азербайджан назвал войну в Нагорном Карабахе "освободительной". "Я еще вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу", - заявил в мае Лукашенко.

В прошлом году в ходе блицкрига Азербайджан захватил "де-факто" независимую армянскую республику Нагорный Карабах, существовавшую десятилетиями, вынудив всех ее более чем 100 000 жителей бежать.

Потеря Нагорного Карабаха спровоцировала политический кризис в Армении: месяцами протесты требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, обвиняя его в том, что он пошел на слишком большие уступки Азербайджану.

В среду во время очередной акции протеста были задержаны около 100 человек, несколько десятков получили ранения.

Пашинян в случившемся обвиняет Россию, чьи так называемые миротворцы отказались вмешаться, когда Азербайджан начал нападение, а также возглавляемую Москвой Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отдельные члены которой поддерживали Азербайджан, а не Армению.

В среду, 12 июня, он объявил о намерении покинуть организацию.

Пашинян также заявил, что не посетит Беларусь, пока диктатор находится у власти.

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