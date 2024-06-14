Работу аэропорта "Рига" остановили на полчаса из-за летающего объекта

Работа Рижского аэропорта в пятницу, 14 июня, была приостановлена на полчаса из-за подозрительного летающего объекта, сообщили агентству LЕТА в аэропорту.
VAS Latvijas gaisa satiksme в 13:24 на полчаса приостановило полеты в аэропорту, так как один из пилотов сообщил о подозрительном летающем объекте на траектории посадки.
Приостановка работы затронула три входящих рейса, в том числе самолет авиакомпании LOT, выполнявший полет из Варшавы, отправился в Вильнюс.
В настоящее время полеты возобновлены, а рейс LOT возвращается в Ригу.
Пассажиров, которых затронула эта ситуация, аэропорт просит обращаться в свои авиакомпании.
В Агентстве гражданской авиации сообщили, что ведется выяснение обстоятельств происшествия.
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