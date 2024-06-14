Пт, 14.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Работу аэропорта "Рига" остановили на полчаса из-за летающего объекта

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 14 июня 2024, 17:23
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Рижский аэропорт
Рижский аэропорт Фото: Zane Bitere/LETA

Работа Рижского аэропорта в пятницу, 14 июня, была приостановлена на полчаса из-за подозрительного летающего объекта, сообщили агентству LЕТА в аэропорту.

VAS Latvijas gaisa satiksme в 13:24 на полчаса приостановило полеты в аэропорту, так как один из пилотов сообщил о подозрительном летающем объекте на траектории посадки.

Приостановка работы затронула три входящих рейса, в том числе самолет авиакомпании LOT, выполнявший полет из Варшавы, отправился в Вильнюс.

В настоящее время полеты возобновлены, а рейс LOT возвращается в Ригу.

Пассажиров, которых затронула эта ситуация, аэропорт просит обращаться в свои авиакомпании.

В Агентстве гражданской авиации сообщили, что ведется выяснение обстоятельств происшествия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх