Несмотря на то, что президент Алар Карис недавно провозгласил закон о конфискации российских активов, как он сам, так и канцлер юстиции раскритиковали его. Дело в том, что имущество может быть передано только в том случае, если будет доказано, что лицо активно участвовало в совершении военной агрессии, сообщает Rus.Postimees.
Перевод: Дмитрий Рая
30 мая президент Алар Карис объявил о принятии закона о конфискации замороженных активов России. Однако, по словам президента, закон следует трактовать так, что конфискация активов распространяется на тех, кто активно участвовал в совершении военной агрессии или нарушении правил ведения войны.