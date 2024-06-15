Несмотря на то, что президент Алар Карис недавно провозгласил закон о конфискации российских активов, как он сам, так и канцлер юстиции раскритиковали его. Дело в том, что имущество может быть передано только в том случае, если будет доказано, что лицо активно участвовало в совершении военной агрессии, сообщает Rus.Postimees.