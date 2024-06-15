Фото Полиция задержала за хулиганство несовершеннолетнего юношу вскоре после шествия Baltic pride 2024

Недалеко от места проведения шествия Госполиция задержала 17-летнего человека за хулиганские действия.

В связи с произошедшим

Госполиция начала уголовный процесс за грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу или бесстыдстве, игнорируя общепринятые нормы поведения и нарушая покой людей, работу учреждений или предприятий, или организаций, или за хулиганство.

Законодатель предусмотрел, что за это преступление наказываются лишением свободы на срок до двух лет, или кратковременным лишением свободы, или надзором пробации, или общественной работой, или штрафом.

Молодого человека передали родителям.

Госполиция вместе с партнерами по сотрудничеству продолжает в усиленном режиме следить за общественным порядком и безопасностью в местах проведения мероприятия Baltic Pride 2024.

Фото: участники шествия Baltic Pride 2024 на концерте в Верманском парке

В Риге без происшествий завершилось шествие Baltic Pride 2024 "Пока все мы не будем равны".

Хотя на мероприятие и пришли протестующие, их число было небольшим, и они не вступали в споры или конфликты с участниками шествия.

По оценкам полиции, в шествии Baltic Pride 2024 приняли участие около 7 000 человек.

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