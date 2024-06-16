Боррель: Россия не заинтересована в мире с Украиной

Мелони и Шольц об условиях Путина для прекращения войны

Ранее условия Владимира Путина для завершения боевых действий в Украине раскритиковал ряд западных лидеров. Украинские власти отвергли их.

"Мне не кажется особенно эффективным в качестве предложения по переговорам сказать Украине, что она должна уйти из Украины", - указала, в частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони 15 июня по окончании саммита G7 в итальянкой Апулии.

"Скажем так, это больше похоже на пропагандистскую инициативу... на создание нарратива с целью предоставить противоположную информацию о том, на ком лежит ответственность за конфликт", - добавила она.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), находясь на саммите G7, заявил, что предложения Путина не были серьезными и даже не обсуждались на встрече. В эфире телеканала ARD он отверг требования президента РФ, назвав их стремлением к навязанному им миру. Российский президент предлагает "зафиксировать в документах империалистический акт грабежа", заявил он. "Нам нужен не продиктованный, а честный и справедливый мир, основанный на территориальной целостности и суверенитете", - подчеркнул немецкий канцлер.

Условия Путина для завершения войны в Украине

14 июня на встрече с руководством МИД РФ Владимир Путин назвал условия, на которых Москва готова прекратить военные действия в Украине. По его словам, для начала мирных переговоров с Киевом должен состояться "полный вывод" украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. "Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину", - уточнил Путин.

"Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация", по словам президента, также являются "принципиальной позицией" России. "Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, - с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - сказал Путин.

Другими условиями он назвал полное обеспечение прав и свобод русскоязычных граждан Украины и отмену всех западных санкций.

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