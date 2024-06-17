Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: деструктивный Меркурий и самый опасный день всего месяца

Весы

Возможно, Весам захочется сложить полномочия и уйти, хлопнув дверью, ведь на этой неделе будет много трудностей и мелких проблем. Не нужно нервничать и принимать решения на горячую голову. Сложные задачи можно отодвинуть в сторону, но не отказываться от их выполнения. Весы могут утратить контроль над собой, но сохранить самообладание сейчас - первостепенная задача для представителей данного знака.

Скорпион

Скорпионам нельзя менять далеко идущие планы. Все, что было спланировано ранее, должно оставаться без изменений. В противном случае может начаться такой хаос, последствия которого придется разгребать долгие недели или даже месяцы. Скорпионы могут потерять уважение окружающих. Ожидается, что плохие поступки типа предательства и обмана сильно подпортят Скорпионам карму.

Стрелец

На Стрельцов в начале недели может напасть меланхолия и ностальгия. Не нужно с этим как-то бороться, поскольку все это уйдет само по себе ко вторнику или к среде. При попытках что-то поменять появится риск совершить ошибку, так что лучше оставить все планы без изменений. В конце недели Стрельцов может ждать приятная встреча или визит. Эта неделя научит их очень многому и сделает мудрее.

Козерог