Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: деструктивный Меркурий и самый опасный день всего месяца

17 июня - очень необычный день, когда окружающее нас энергетическое пространство кардинально перестроится. Произойдет это в первую очередь из-за того, что Меркурий войдет в знак Рака, из-за чего начнет излучать деструктивную энергию. Это значит, что настало время следить за тем, что и как вы говорите, отмечают астрологи DailyHoro.
С другой стороны, в этот же день Венера тоже войдет в знак Рака, в связи с чем она очень усилится и станет созидательной. У нас появится много энергии и сил на преодоление препятствий. Также Венера и Меркурий войдут в соединение друг с другом, а такой аспект очень и очень опасен, поэтому понедельник станет самым опасным днем не только этой недели, но и всего июня в целом.
Овен
Несмотря не самое лучшее положение планет, Вселенная будет требовать от Овнов только побед. Звезды хотят, чтобы Овны были лучшими, хоть и не смогут оказать им достойную поддержку. Есть вероятность, что представителям этого знака придется еще раз побороться за то, что принадлежит им по праву, чтобы отстоять занятое место на финансовом, деловом и любовном Олимпе.
Телец
Тельцам астрологи советуют сделать уборку в доме, провести ревизию, выбросить все лишнее. Крайне не рекомендуется откладывать это на потом. В разгаре дел в будни у Тельцов могут появиться непредвиденные проблемы, потому что планеты сейчас в не самом выгодном для них положении. Наибольшая удача ждет этих людей на выходных и ближе к четвергу, когда все устаканится.
Близнецы
В конце недели удача ждет Близнецов, находящихся в активном поиске второй половинки. Всем, кто уже имеет семью или находится в отношениях, лучше не оставаться в уединении надолго. Общение с близкими людьми - хороший способ зарядиться позитивными эмоциями и привлечь больше удачи в свою жизнь. Еще астрологи советуют начать избавляться от лишнего хлама, провести уборку.
Рак
Самый трудный день недели для Раков - понедельник. 17 июня планеты постараются помешать счастью этих людей. Чтобы остаться на плаву, необходимо распределить свои силы правильно. Если удастся справиться со сложностями в понедельник, то в конце недели можно рассчитывать на прибавку к зарплате, повышение, успехи в амурных делах. Главное - доказать всем свою компетентность и не утратить уверенности в себе.
Лев
Львам нужно научиться прощать людей, особенно самых близких. Это время отмечено сильным энергетическим диссонансом, который может вызвать появление ссор и конфликтов. Нужно сократить общение с неприятными людьми, больше заниматься домашними делами, физкультурой. Все это поднимет настроение Львам, поможет им пережить трудности и нейтрализовать негатив Меркурия.
Дева
Девам астрологи рекомендуют пока не доверять безропотно во всем своему внутреннему голосу. 17 июня данный совет окажется наиболее актуальным, так как понедельник - самый опасный день для этих людей. Слишком быстро принимать решения на этой неделе не стоит. Даже в конце недели, когда энергетика немного устаканится, лучше обдумывать каждый свой шаг. Если произойдет что-то плохое, не стоит концентрировать на этом внимание.
Весы
Возможно, Весам захочется сложить полномочия и уйти, хлопнув дверью, ведь на этой неделе будет много трудностей и мелких проблем. Не нужно нервничать и принимать решения на горячую голову. Сложные задачи можно отодвинуть в сторону, но не отказываться от их выполнения. Весы могут утратить контроль над собой, но сохранить самообладание сейчас - первостепенная задача для представителей данного знака.
Скорпион
Скорпионам нельзя менять далеко идущие планы. Все, что было спланировано ранее, должно оставаться без изменений. В противном случае может начаться такой хаос, последствия которого придется разгребать долгие недели или даже месяцы. Скорпионы могут потерять уважение окружающих. Ожидается, что плохие поступки типа предательства и обмана сильно подпортят Скорпионам карму.
Стрелец
На Стрельцов в начале недели может напасть меланхолия и ностальгия. Не нужно с этим как-то бороться, поскольку все это уйдет само по себе ко вторнику или к среде. При попытках что-то поменять появится риск совершить ошибку, так что лучше оставить все планы без изменений. В конце недели Стрельцов может ждать приятная встреча или визит. Эта неделя научит их очень многому и сделает мудрее.
Козерог
У Козерогов с понедельника может пойти все наперекосяк. Не нужно ругать за это судьбу и бить тревогу. В любовной сфере возможны измены, но это не значит, что нужно следить за второй половинкой. Контроль лишь усугубит положение дел. Если в любви что-то идет не так, лучше просто расстаться, нежели пытаться менять друг друга. Еще на этой неделе у Козерогов может появиться новый пример для подражания.
Водолей
Водолеям необходимо оставаться вовлеченными во всё и вся. Нельзя уходить в тень, даже если будут какие-то трудности и захочется отдохнуть от всего. Вероятно, захочется потратиться на что-то важное, но сейчас не нужно поддаваться искушениям, в том числе и любовным. Важно держать себя в руках и ни в коем случае не совершать попыток доказать всем свое превосходство. Люди будут очень обидчивы с 17 по 23 июня.
Рыбы
Рыбам не стоит ходить по магазинам без цели, ведь это может сильно ударить по кошельку. Этим людям нельзя проявлять трусость в любовной сфере. Если хочется с кем-то построить отношения, лучше сразу об этом заявить. Вселенная сама внесет нужные коррективы во все сферы жизни, если таковые необходимы. Еще Рыбам необходимо помнить, что серьезность - последнее прибежище заурядности. Важно смеяться и улыбаться, встречая трудности с юмором.
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