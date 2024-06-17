Что известно о субботнем фейерверке с Даугавы в Риге?

Как пояснили в Рижской думе, в субботу предприятию International Fireworks Design было выдано разрешение на салют в акватории Даугавы между Каменным и Железнодорожным мостами с 22:50 до 22:55. Заявка была подана в установленном законом порядке.

Кроме того, на сайте самоуправления опубликовано сообщение, что в связи с демонстрацией фейерверков и сценической пиротехнической продукции в субботу будет ограничено движение судов в акватории Даугавы между Каменным и Железнодорожным мостами.

В самоуправлении напомнили, что на административной территории Риги запрещено использовать пиротехнические изделия в период с 23 до 7 часов, если это не согласовано с исполнительным директором Риги, за исключением установленных в стране праздничных дней.

"Рижская дума в последние годы отказалась от организации фейерверков, но частным лицам это не запрещено", - подчеркнул представитель самоуправления Мартиньш Вилемсонс.

Он также признал, что целью мероприятий был "салют в определенный период времени". В законе не установлено, каким мероприятиям можно посвящать фейерверки.

На предприятии International Fireworks Design агентству LETA подтвердили, что это было частное мероприятие и салют не связан с Baltic Pride 2024 в городе, который в соцсетях называли возможной причиной салюта.

Агентству LETA известно, что салют был организован в честь свадьбы.

По данным Firmas.lv, оборот принадлежащего Инге Шимкус предприятия International Fireworks Design в 2023 году составил 388 440 евро, а прибыль - 40 476 евро.

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