На забеге в Альпах погиб бегун

В субботу, 15 июня, во время соревнований Ultra Trail of Haut-Giffre (UTHG) соскользнул с горной тропы и погиб бегун.
"С величайшей печалью вынуждены сообщить, что UTHG стало известно о трагедии - гибели участника в результате несчастного случая", - говорится в официальном сообщении организаторов турнира.
Как сообщает CNN, в общей сложности после падения со скользкой горной тропы получили травмы четыре бегуна. Погибшим оказался мужчина старше 50 лет, у которого после падения, вероятно, остановилось сердце.
Еще двое бегунов - мужчины - получили серьезные травмы, однако не опасные для жизни. Четвертой пострадавшей стала женщина, которая получила легкие травмы.
Соревнования проходили в Альпах на востоке Франции, в Верхней Савойе. Они планировались с 14 по 16 июня, но после трагического происшествия были отменены.
15 июня в регионе, где проходит турнир, прогнозировалась неспокойная погода, в том числе грозы.
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