На забеге в Альпах погиб бегун

"С величайшей печалью вынуждены сообщить, что UTHG стало известно о трагедии - гибели участника в результате несчастного случая", - говорится в официальном сообщении организаторов турнира.

Как сообщает CNN, в общей сложности после падения со скользкой горной тропы получили травмы четыре бегуна. Погибшим оказался мужчина старше 50 лет, у которого после падения, вероятно, остановилось сердце.

Еще двое бегунов - мужчины - получили серьезные травмы, однако не опасные для жизни. Четвертой пострадавшей стала женщина, которая получила легкие травмы.

Соревнования проходили в Альпах на востоке Франции, в Верхней Савойе. Они планировались с 14 по 16 июня, но после трагического происшествия были отменены.

15 июня в регионе, где проходит турнир, прогнозировалась неспокойная погода, в том числе грозы.

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