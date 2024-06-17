Пн, 17.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

На забеге в Альпах погиб бегун

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Альпы. Иллюстративное фото
Альпы. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В субботу, 15 июня, во время соревнований Ultra Trail of Haut-Giffre (UTHG) соскользнул с горной тропы и погиб бегун.

"С величайшей печалью вынуждены сообщить, что UTHG стало известно о трагедии - гибели участника в результате несчастного случая", - говорится в официальном сообщении организаторов турнира.

Как сообщает CNN, в общей сложности после падения со скользкой горной тропы получили травмы четыре бегуна. Погибшим оказался мужчина старше 50 лет, у которого после падения, вероятно, остановилось сердце.

Еще двое бегунов - мужчины - получили серьезные травмы, однако не опасные для жизни. Четвертой пострадавшей стала женщина, которая получила легкие травмы.

Соревнования проходили в Альпах на востоке Франции, в Верхней Савойе. Они планировались с 14 по 16 июня, но после трагического происшествия были отменены.

15 июня в регионе, где проходит турнир, прогнозировалась неспокойная погода, в том числе грозы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх