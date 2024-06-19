Экстравагантный Lucky Love выступит на фестивале Laima Rendezvous

"Я очень рада принять у себя этого талантливого артиста, который завоевал сердца миллионов людей по всему миру и демонстрирует, что быть другим - это абсолютно нормально!" - говорит Лайма Вайкуле.

Lucky Love (настоящее имя - Люк Брюйер) - многолетний ведущий артист кабаре Madame Arthur, обладающий жизнерадостностью рок-звезды и скромностью поэта. Несмотря на свой юный возраст, он уже имеет богатый жизненный опыт, который отражается в его песнях с текстами на английском и французском языках. Его музыкальный квартет состоит из талантливых музыкантов из мира шансона, рэпа и электро: Жереми Шателен, Принцли, Пако Дель Россо и Нёмак. Сила Lucky Love - в его способности объединять людей и таланты, которые иначе не смогли бы встретиться. Он выдающийся артист, который блистает на сцене, когда играет и поет.