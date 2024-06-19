Экстравагантный Lucky Love выступит на фестивале Laima Rendezvous

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala с гордостью представляет новый выдающийся талант - экстравагантного Lucky Love, которого часто называют современным Фредди Меркьюри. Не только его визуальное сходство с легендарным солистом Queen, но и его жизненная философия и артистический подход делают его настоящей сенсацией.
"Я очень рада принять у себя этого талантливого артиста, который завоевал сердца миллионов людей по всему миру и демонстрирует, что быть другим - это абсолютно нормально!" - говорит Лайма Вайкуле.
Lucky Love (настоящее имя - Люк Брюйер) - многолетний ведущий артист кабаре Madame Arthur, обладающий жизнерадостностью рок-звезды и скромностью поэта. Несмотря на свой юный возраст, он уже имеет богатый жизненный опыт, который отражается в его песнях с текстами на английском и французском языках. Его музыкальный квартет состоит из талантливых музыкантов из мира шансона, рэпа и электро: Жереми Шателен, Принцли, Пако Дель Россо и Нёмак. Сила Lucky Love - в его способности объединять людей и таланты, которые иначе не смогли бы встретиться. Он выдающийся артист, который блистает на сцене, когда играет и поет.
Популярность Люка стремительно растет, особенно на платформе TikTok, где его музыка и образ стали вдохновением и поддержкой для людей с ограниченными возможностями, которые чувствуют себя одинокими. Его творчество посвящено поиску своей истинной сущности и заботе о себе. Люк, который родился без одной руки, считает, что инвалидность не является препятствием для успеха. "Мне не нужен протез, потому что моя мама всегда говорила мне не беспокоиться об этом", - признавался он в интервью.
Карьера Люка началась в Париже, где он изначально хотел стать моделью, но столкнулся с отказами. После того как его сфотографировал Крейг Макдин и он появился на обложке Vogue, карьера пошла в гору. Сейчас Люк пользуется большим спросом на Неделях моды и выступает на показах Gucci, Джона Гальяно и других известных дизайнеров. "Моя цель - показать, что люди с изъянами не должны говорить себе: "Я не могу этого сделать", а должны верить в себя, несмотря ни на что", - рассказал он в интервью MAD Officiel.
Фестиваль Laima Rendezvous пройдет с 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари". Не упустите шанс окунуться в это уникальное музыкальное приключение 28 июля с Lucky Love, Андреем Макаревичем, Нино Катамадзе, Sunstroke Project, Musiqq, Маркусом Ривой и многими другими замечательными артистами!
Билеты можно приобрести на сайте laimafestival.lv и в Biļešu Serviss.
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