Белый дом осудил видеоролики, ставящие под сомнение состояние здоровья Байдена

Пресс-служба поделилась другими кадрами, на которых, по ее словам, видно, что Байден просто остановился, чтобы принять овации зала.

Мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию Байдена прошло в прошлую субботу, в нем приняли участие ведущие звезды Голливуда, сочувствующие Демпартии, включая Джулию Робертс и Джорджа Клуни.

Состояние 81-летнего главы Белого дома Джо Байдена продолжает оставаться предметом пристального внимания мировой общественности в преддверии президентских выборов, которые пройдут в ноябре этого года.

Ранее президент несколько раз спотыкался, поднимаясь по трапу самолета, рухнул на бок, не успев встать с велосипеда, путался в названиях государств и именах политических деятелей и неоднократно произносил нечленораздельные предложения во время собственных выступлений.

Также в сети активно распространяется видеоролик, сделанный во время шоу парашютистов в рамках встречи «Большой семерки» на прошлой неделе. На нем Байден отворачивается от группы лидеров государств, собравшихся для фотосессии и начинает двигаться в другую сторону. Его останавливает премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Но британский премьер-министр Риши Сунак сказал газете Telegraph, что президент США просто «решил проявить вежливость и пойти поговорить со всеми [парашютистами] по отдельности».

Ранее Байден внезапно покинул сцену во время мероприятия в Аризоне, сев рядом с матерью с младенцем в зрительском зале, а до этого ушел с церемонии вручения Почетной медали в Белом доме, оставив капитана Ларри Тейлора стоять в одиночестве.

Сторонники Байдена и демократов тем временем используют вирусные ролики с Трампом в попытке доказать, что именно кандидату от республиканцев не хватает ясности мысли.

В конце июня демократ Байден собирается встретиться с Трампом на первых в этом году теледебатах. Трамп ранее потребовал, чтобы оба соперника на протяжении всех дебатов оставались на ногах, чтобы продемонстрировать зрителям выносливость и физическую форму.