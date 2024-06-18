Далдерис: без инвестиций центр Риги через 40 лет превратится в "вымирающий район"

Комиссия также обсудила вопрос о снижении административного бремени, в том числе о снижении препятствий для привлечения инвестиций в реконструкцию зданий в историческом центре Риги.

Далдерис заметил, что в центре Риги находится несколько тысяч зданий, состояние которых ухудшается. Чтобы поддерживать их в том же состоянии, что и сейчас, необходимо ежегодно инвестировать полмиллиарда евро, сказал член правления альянса девелоперов, ссылаясь на главного архитектора Риги, который сказал, что при отсутствии инвестиций Рига рискует превратиться в умирающий город, как древние Помпеи.

Далдерис отметил, что исторический центр Риги некоторое время назад был подвергнут более строгим ограничениям из-за опасений "безумных проектов". Однако эти опасения не оправдались, ситуация изменилась на противоположную, и теперь для стимулирования инвестиций необходимы соответствующие изменения в законодательстве.

В данном случае речь идет не о снижении административного бремени, а о подходе и методах, которые будут использоваться для сохранения мирового культурного наследия, включенного в список ЮНЕСКО.

В таких дискуссиях должны участвовать профессионалы в данной области, строительный сектор, владельцы зданий и специалисты по сохранению наследия.

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