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Фото В Пярну у группы молодых людей изъяли 10 000 доз наркотиков. Они приехали из Латвии

rus.postimees.ee Мерле Ралльманн
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В середине мая сотрудники Налогово-таможенного департамента Эстонии (MTA) задержали недалеко от Пярну трех молодых людей, в автомобиле которых было найдено несколько килограммов наркотиков. Трое 21-летних жителей Таллинна - Дмитрий, Антон и Максим, приехавшие из Латвии, были задержаны и доставлены для проверки в ближайший ангар, пишет Rus.Postimees.

Перевод: Каролийна Вертяева

В машине было обнаружено почти два килограмма амфетамина и около ста граммов каннабиса. Руководитель Ляэнеской префектуры следственного отдела MTA Пеэтер Пайсуотс подтвердил, что 16 мая на границе Пярну была задержана арендованная Škoda с тремя людьми.

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