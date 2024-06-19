Фото В Пярну у группы молодых людей изъяли 10 000 доз наркотиков. Они приехали из Латвии

В середине мая сотрудники Налогово-таможенного департамента Эстонии (MTA) задержали недалеко от Пярну трех молодых людей, в автомобиле которых было найдено несколько килограммов наркотиков. Трое 21-летних жителей Таллинна - Дмитрий, Антон и Максим, приехавшие из Латвии, были задержаны и доставлены для проверки в ближайший ангар, пишет Rus.Postimees.