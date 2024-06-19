Китай раскритиковал заявления генсека НАТО об ответственности за поддержку РФ

Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что НАТО следует заняться самоанализом, а не "клеветать" на Китай.

Столтенберг во время визита в США заявил, что Китай производит впечатление страны, не вмешивающейся в украинский конфликт, но на самом деле "разжигает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны".

"В то же время он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом. У Пекина не может быть обоих вариантов. В какой-то момент - если Китай не изменит свой курс - союзники должны будут заставить заплатить. Должны быть последствия", подчеркнул Столтенберг.

Пресс-представитель МИД Китая подчеркнул, что Китай не участвует в конфликте в Украине и поддерживает мирные переговоры.

США ввели санкции против нескольких китайских компаний за поставку в Россию технологий, используемых при производстве оружия.

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