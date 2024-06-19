Фото, видео TVNET с места событий: Аварийная посадка самолета у аэропорта "Рига" могла закончиться трагедией

Самолет приземлился на поле примерно в шести километрах от аэропорта. Как отмечает TVNET+, рядом с местом происшествия находятся частные дома - всего примерно в 500 метрах от места аварийной посадки. Это говорит о том, что пилоту самолета удалось избежать гораздо более серьезной трагедии, поскольку самолет мог врезаться в жилые здания.