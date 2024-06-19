В среду, 19 июня, небольшой гражданский самолет совершил вынужденную посадку возле аэропорта "Рига", в результате чего пострадал один человек, сообщило Агентство гражданской авиации (CAA). TVNET+ побывал на месте происшествия.
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Фото, видео ⟩ TVNET с места событий: Аварийная посадка самолета у аэропорта "Рига" могла закончиться трагедией
Самолет приземлился на поле примерно в шести километрах от аэропорта. Как отмечает TVNET+, рядом с местом происшествия находятся частные дома - всего примерно в 500 метрах от места аварийной посадки. Это говорит о том, что пилоту самолета удалось избежать гораздо более серьезной трагедии, поскольку самолет мог врезаться в жилые здания.
В CAA сообщили, что пилот сообщил о технических неполадках и совершил вынужденную посадку. В связи с этим была временно закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта "Рига".