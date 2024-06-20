СМИ: Дроны атаковали НПЗ и нефтебазу под Краснодаром

Опасность атаки дронов ночью также была объявлена в Липецкой, Белгородской, Курской и Воронежской областях.

"Атака началась около 2.30 утра мск. По предварительным данным, дроны были подавлены и сбиты, однако обломки одного из БПЛА врезались в цистерну, после чего начался пожар", - написал канал Baza, позже уточнив, что пожар произошел на нефтебазе "Лукойл-югнефтепродукт" в поселке Энем, который расположен в Республике Адыгея.

"Жители поселка Энем в Адыгее и поселка Афипский в Краснодарском крае сообщили о взрывах и пожарах", - написал канал Astra, опубликовав видео пожара на нефтебазе в Энеме после атаки дронов.

По данным Telegram-канала Shot, местные жители слышали 4-5 взрывов. Как написал канал со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, одна женщина в Славянске-на-Кубани скончалась в результате падения на частный дом обломков БПЛА, сбитого российским ПВО. Само строение полностью разрушено, отмечает канал.

Минобороны России об атаках беспилотников, в том числе на НПЗ в поселке Афипский, пока не сообщало.

Налеты дронов на российские НПЗ

В последние месяцы участились атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия в России. Подобные инциденты были зафиксированы, в частности, в Волгоградской, Калужской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Смоленской и Ярославской областях, Краснодарском крае, а также в Башкортостане и Татарстане.

В результате атаки дронов в городе Азов Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщили местные власти 18 июня.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!