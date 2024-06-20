Преступление произошло в городе Ковентри. 14 июня около 16:30 по местному времени мужчина, передвигаясь на автомобиле BMW по Рэдфорд-роуд, насмерть сбил 12-летнего мальчика. Водитель BMW с места происшествия скрылся.

Полиция полагает, что автомобилем, в котором находились четыре человека, управлял постоянный житель Великобритании 21-летний Долар Александер, который значительно превысил разрешенную скорость движения.

Не исключено, что Александер покинул Великобританию, сообщает газета The Independent со ссылкой на полицию. Подозреваемый также объявлен в международный розыск, сообщают британские СМИ - его разыскивают и в Латвии.

Детективы призывают людей не "приближаться" к Долару, а вместо этого обращаться в британские правоохранительные органы.

"Мы понимаем, что подозреваемый родился в Латвии, поэтому проводим дальнейшее расследование с нашими международными коллегами и партнерами, чтобы попытаться выследить его", - говорится в заявлении британских правоохранительных органов.

Трагедия потрясла весь Ковентри. Мать погибшего мальчика сказала, что чувствует себя "беспомощной" и хочет, чтобы виновный был найден.

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