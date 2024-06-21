Видео Россия ведет разведку в приграничных районах Эстонии с помощью аэростатов

"Сегодня его уже нет в небе. Наверное, поднявшийся ветер мешает, или перевезли на другой участок границы. Россияне не первый раз его поднимают на том берегу. Первый раз в Нарве его заметили в начале мая 2024 года", - рассказал Rus.Postimees в четверг наш читатель.