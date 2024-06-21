Видео Россия ведет разведку в приграничных районах Эстонии с помощью аэростатов

Департамент полиции и погранохраны Эстонии поясняет, что не имеет возможности помешать разведывательной деятельности России, которую она уже месяц ведет с воздуха рядом с восточной границей, но готов сбивать аэростаты, если они окажутся над территорией Эстонии, сообщает Rus.Postimees.
Накачанные газом аппараты, похожие на классические аэростаты первой половины XX века, беспокоят местное население. Жители Нарвы сообщают о появлении в небе недалеко от границы аэростата без опознавательных знаков.
"Сегодня его уже нет в небе. Наверное, поднявшийся ветер мешает, или перевезли на другой участок границы. Россияне не первый раз его поднимают на том берегу. Первый раз в Нарве его заметили в начале мая 2024 года", - рассказал Rus.Postimees в четверг наш читатель.