Россияне в результате обстрела повредили одну их украинских теплоэлектростанций

В результате обстрела был нанесен серьезный ущерб оборудованию завода.

Это уже седьмая массовая атака на теплоэлектростанции предприятия за последние три месяца, а в целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года электростанципи ТДЭК подвергались обстрелам более 180 раз.

За это время погибли три работника предприятия, еще 53 получили ранения.

Ранее оператор системы электропередачи Украины "Укрэнерго" сообщил, что в ночь на четверг в результате российских атак была повреждена гражданская энергетическая инфраструктура в четырех областях страны - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

Позднее компания ДТЭК сообщила, что в результате утреннего обстрела армии РФ были повреждены линии электропередач в Броварском районе Киевской области. Ликвидация последствий ударов продолжается

По данным ВСУ, в ночь на четверг российские военные выпустили по Украине три баллистические ракеты "Искандер-М" из Воронежской области и шесть крылатых ракет воздушного базирования из районов Каспийского и Азовского морей.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!