Главное за 22 июня PMLP выдворяет 56 россиян, самая дорогая канава в Риге и опасное заболевание растений

Новости Латвии:

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) к сегодняшнему дню выдало распоряжения о выезде 56 гражданам России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, сообщили в управлении.

В Латвии первый случай заражения вирусом бурой пятнистости томата выявлен в одной теплице по выращиванию томатов. В ней были приняты фитосанитарные меры, сообщили представители Государственной службы защиты растений (VAAD).

На этой неделе прокуратура приняла решение возбудить уголовный процесс в отношении бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина, сбежавшего в Россию, за героизацию и оправдание военных преступлений, совершенных государством-агрессором в Украине.

В Риге на улице Квелес построен новый объект, который вызвал недоумение у местных жителей, сообщает программа Zebra.

После Янова дня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, а температура воздуха будет постепенно повышаться, свидетельствуют последние прогнозы.

За рубежом: