Первый день длинных выходных подходит к концу, но самое веселое ожидается завтра! Уже готовы к празднованиям? Тем временем мы напоминаем о главных событиях уходящей субботы, 22 июня: от опасного заболевания растений в Латвии до обзора деклараций депутатов "Нового Единства" и проблемах на границе в Нарве.
Главное за 22 июня ⟩ PMLP выдворяет 56 россиян, самая дорогая канава в Риге и опасное заболевание растений
Новости Латвии:
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) к сегодняшнему дню выдало распоряжения о выезде 56 гражданам России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, сообщили в управлении.
В Латвии первый случай заражения вирусом бурой пятнистости томата выявлен в одной теплице по выращиванию томатов. В ней были приняты фитосанитарные меры, сообщили представители Государственной службы защиты растений (VAAD).
На этой неделе прокуратура приняла решение возбудить уголовный процесс в отношении бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина, сбежавшего в Россию, за героизацию и оправдание военных преступлений, совершенных государством-агрессором в Украине.
В Риге на улице Квелес построен новый объект, который вызвал недоумение у местных жителей, сообщает программа Zebra.
После Янова дня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, а температура воздуха будет постепенно повышаться, свидетельствуют последние прогнозы.
За рубежом:
Компания Lux Express была вынуждена разместить своих пассажиров на ночлег под Нарвой после того, как в четверг КПП на переходе в Россию был закрыт раньше времени. Такие чрезвычайные ситуации начали случаться только на этой неделе, пишет Rus.Postimees.
Украина через третьих лиц получила из Сербии боеприпасов на 800 миллионов евро, сообщает Financial Times. Президент страны Александр Вучич в курсе этого.
Швейцарский суд приговорил четырех членов богатейшей семьи Великобритании к тюремному заключению на сроки от четырех до четырех с половиной лет за эксплуатацию прислуги.
Интересное чтиво:
20 и 21 июня на территории квартала VEF известный российский режиссер, сценарист и актер Александр Молочников провел мастер-класс по актерскому мастерству. TVNET+ рассказывает, как это было.
TVNET+ продолжает исследовать декларации должностных лиц. В этот раз в поле зрения - депутаты Сейма из правящих коалиционных фракций. Первая публикация посвящена "Новому Единству".
В огромном мире мистических историй, пожалуй, мало случаев столь же загадочных, как исчезновение рейса 513 в Сантьяго. История этого исчезнувшего пассажирского самолета захватила умы бесчисленных конспирологов, любителей авиации и просто любопытных. Из-за отсутствия доказательств и большого количества предположений этот загадочный инцидент продолжает сбивать с толку следователей и будоражить воображение тех, кто ищет ответы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!