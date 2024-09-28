На самой узкой улице Старой Риги постоянно проваливается брусчатка. Когда заделают яму?

В соцсетях жители выразили возмущение состоянием улицы, поскольку там регулярно появляется яма. Ее латают, но через месяц она снова появляется на том же месте.

В чем причина вечных ремонтов на самой узкой улочке Старой Риги?

Представитель Rīgas ūdens Сандрис Ванзович рассказал, что в конкретном месте время от времени возникает размыв и провал: "Мы провели ремонт, чтобы предотвратить падение человека в яму, но когда программа прислала нам свои фотографии, то мы обнаружили, что после ремонта ситуация ухудшилась".

На улицу направлены специалисты для повышения безопасности движения пешеходов, однако, как пояснил Ванзович, узость улицы является причиной того, что работа затруднена - невозможно использовать небольшой экскаватор. Хотя поэтапный ремонт улицы тоже планировался, но проверка канализационной магистрали привела к выводу, что все надо отстраивать заново.

На данный момент проводится только аварийный ремонт, но в ближайшее время может начаться более масштабные работы. При этом будут восстановлены как канализационная линия, так и 105-метровый водопровод. В ближайшее время будет завершен конкурс на строительные работы, и тогда можно будет начать капитальную реконструкцию, пояснил Ванзович.

"Мы обязательно начнем в этом году и надеемся закончить к летнему сезону отпусков, где-то весной", - сказал представитель Rīgas ūdens.

В связи с ремонтными работами не будет ограничено водоснабжение, будут обеспечены услуги канализации, однако необходимо учитывать шум во время строительных работ. Масштабные работы по реконструкции должны завершиться к следующему лету.

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