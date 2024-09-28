В Литве могут принять изменения в законы, которые запретят сотрудникам ряда госучреждений выезжать в Россию и Беларусь. Судя по опыту соседних стран, аналогичные изменения могут произойти и в Латвии. По мнению экспертов, более строгие правила были бы необходимы, поскольку риски для сотрудников госучреждений при поездках в страны-агрессоры очень высоки. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Литва может запретить сотрудникам госучреждений ездить в РФ и Беларусь. Что планирует делать Латвия?
В Литве в ближайшее время в окончательном чтении планируется ввести запрет сотрудникам некоторых учреждений на выезд в "недружественные" страны.
В Минобороны Литвы сообщают, что цель законопроекта - запретить людям, имеющим доступ к государственной тайне, выезжать в страны или территории, где их присутствие может "угрожать национальной безопасности Литвы". Создание списка небезопасных стран предполагается поручить правительству. Запрет на посещение может коснуться около 56 тысяч сотрудников учреждений.
По словам директора Центра геополитических исследований Мариса Анджана, в Латвии необходимо ввести такой же строгий порядок.
"В случае с Литвой они пытаются расширить число людей, на которых распространяется запрет, потому что очевидно, что Россия и Беларусь пытаются вербовать людей, как только они пересекают границу. Могут быть случаи похищения людей, например, несколько лет назад был похищен сотрудник полиции безопасности Эстонии Эстон Кохвер, которого потом обменяли в эпизоде, напоминающем шпионский фильм", - сказал Анджанс.
В Латвии несколько госучреждений уже определили, в какие страны не желательно ездить, но не исключено, что со временем ограничения будут становиться все более строгими.
"Посмотрим, что покажет второе чтение в парламента Литвы. Очень вероятно, что подобное регулирование понадобится и в Латвии. Мы будем собирать информацию о случаях, которые нам известны", - сказал руководитель Комиссии национальной безопасности Сейма Айнар Латковскис ("Новое единство").
В прошлом году скандал был вызван тем, что четыре пограничника вопреки предупреждениям посетили Беларусь, но тогда на просьбу уточнить, когда состоялись поездки и как долго пограничники находились на территории недружественного Латвии режима, представители Государственной пограничной охраны ответили, что "нет оснований для такой подробной обработки персональных данных".
Спецслужбы Латвии призывают не посещать Россию и Беларусь сотрудников органов госбезопасности и оборонного сектора. Поездки в эти страны считаются угрозой безопасности, поскольку они могут стать объектом попыток шпионажа. Кроме того, другим жителям Латвии также рекомендуется избегать поездок в эти страны.
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