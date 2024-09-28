Литва может запретить сотрудникам госучреждений ездить в РФ и Беларусь. Что планирует делать Латвия?

В Литве в ближайшее время в окончательном чтении планируется ввести запрет сотрудникам некоторых учреждений на выезд в "недружественные" страны.

В Минобороны Литвы сообщают, что цель законопроекта - запретить людям, имеющим доступ к государственной тайне, выезжать в страны или территории, где их присутствие может "угрожать национальной безопасности Литвы". Создание списка небезопасных стран предполагается поручить правительству. Запрет на посещение может коснуться около 56 тысяч сотрудников учреждений.

По словам директора Центра геополитических исследований Мариса Анджана, в Латвии необходимо ввести такой же строгий порядок.

"В случае с Литвой они пытаются расширить число людей, на которых распространяется запрет, потому что очевидно, что Россия и Беларусь пытаются вербовать людей, как только они пересекают границу. Могут быть случаи похищения людей, например, несколько лет назад был похищен сотрудник полиции безопасности Эстонии Эстон Кохвер, которого потом обменяли в эпизоде, напоминающем шпионский фильм", - сказал Анджанс.