СМИ: Украина теряет больше половины призывников после отправки на фронт

Украинские власти около года откладывали принятие нового закона о мобилизации. Но закон, который был окончательно утвержден в мае, не улучшил ситуацию на фронте. Новые бойцы не умеют воевать, и более половины из них быстро покидают линию фронта либо убитыми, либо ранеными, рассказали Financial Times (FT) солдаты и командиры.
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Высокопоставленные украинские чиновники говорят, что темпы мобилизации составляют около 30 000 человек в месяц. Примерно столько же контрактников, по словам российских властей, набирается в армию РФ. Но новые солдаты украинской армии плохо мотивированы и плохо подготовлены физически и психологически, говорят опытные военнослужащие.
"Некоторые из них просто замирают, потому что боятся стрелять по врагу, и их отправляют обратно в мешках или тяжело раненными", - об этом FT рассказал командир подразделения, которое держит оборону в Донецкой области.
Опрошенные газетой командиры подсчитали, что от 50 до 70 процентов новобранцев погибают или получают ранения в первые дни после прибытия на фронт. Другая часть из них дезертирует.
"Когда они выходят на позиции, многие убегают при первом же взрыве снаряда", - говорит заместитель командира подразделения 72-й механизированной бригады.
В начале сентября группа из шести солдат, в состав которой входили солдаты в возрасте до 40 лет с двухлетним боевым опытом, успешно отразила атаки противника под Покровском. По словам их командира, они убили более сотни российских солдат:
"Когда их вывели с линии фронта, их трясло. Они не спали и не отдыхали, а делали свою работу и удерживали свои позиции".
Из восьми солдат, пришедших им на смену, только двое имели боевой опыт.
Все шесть новобранцев, в основном старше 40 лет, были убиты или ранены в течение недели. Группе пришлось отступить.
Именно такие ситуации во многом помогают российской армии продвигаться в Донецкой области, хотя сама она ежедневно теряет 1000-1200 солдат, по оценкам разведки Минобороны Великобритании.
Особенно тяжело украинским частям приходится во время ротаций, когда опытных бойцов, уже не способных воевать из-за усталости, заменяют новобранцами, рассказал замкомандующего: "Именно в такие моменты россияне продвигаются вперед".
По его словам, примерно половине из 30 солдат подразделения около 45 лет, только пятерым меньше 30, а остальным - 50 или больше лет:
"Но военнослужащий должен бегать, быть сильным, носить тяжелое оружие. Тяжело, когда ты не молод".
"Нам катастрофически не хватает сильных бойцов", - добавляет командир по прозвищу Юрист, до войны работавший юристом.
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