СМИ: Украина теряет больше половины призывников после отправки на фронт

Высокопоставленные украинские чиновники говорят, что темпы мобилизации составляют около 30 000 человек в месяц. Примерно столько же контрактников, по словам российских властей, набирается в армию РФ. Но новые солдаты украинской армии плохо мотивированы и плохо подготовлены физически и психологически, говорят опытные военнослужащие.

"Некоторые из них просто замирают, потому что боятся стрелять по врагу, и их отправляют обратно в мешках или тяжело раненными", - об этом FT рассказал командир подразделения, которое держит оборону в Донецкой области.

Опрошенные газетой командиры подсчитали, что от 50 до 70 процентов новобранцев погибают или получают ранения в первые дни после прибытия на фронт. Другая часть из них дезертирует.

"Когда они выходят на позиции, многие убегают при первом же взрыве снаряда", - говорит заместитель командира подразделения 72-й механизированной бригады.