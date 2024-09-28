Взятка в размере 2500 евро: обвиняется полицейский и четыре мотоциклиста

В IDB сообщили, что по результатам досудебного расследования сотрудник полиции, выполняя свои обязанности по надзору за дорожным движением, остановил мотоциклистов за превышение скорости.

Однако, не имея возможности определить скорость каждого мотоцикла, полицейский ввел их в заблуждение относительно штрафа.

Полицейский вымогал и принял взятку в размере 2500 евро от трех мотоциклистов, чтобы избежать преследования по закону, а четвертый мотоциклист поддержал взяточничество в группе лиц.

Сотрудник полиции был помещен под стражу в качестве меры безопасности.

В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное преследование за вымогательство и получение взятки.

При этом в отношении троих частных лиц предлагается возбудить уголовное преследование за дачу взятки в группе лиц по предварительному сговору, а в отношении четвертого частного лица за подстрекательство к даче взятки группой лиц.

За восемь месяцев текущего года IDB возбудил 31 уголовное дело по 59 уголовным преступлениям. За восемь месяцев в прокуратуру направлено 30 уголовных дел для возбуждения уголовных дел в отношении 54 человек - 34 сотрудников подведомственных учреждений МВД и 20 физических лиц.

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