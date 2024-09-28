Израиль нанес удар по центральному штабу "Хезболлы" в Бейруте. До этого Нетаньяху заявил в ООН, что побеждает в войне

Линия Фото: BBC

В пятницу вечером израильские военные подтвердили, что ракетные удары были нанесены не только по Бейруту, но и по ракетным установкам и складам оружия «в глубине Ливана и на юге Ливана».

По данным ливанских властей, с понедельника израильские удары унесли уже в общей сложности почти 800 жизней.

В среду 11 стран и Евросоюз в совместном заявлении призвали Израиль и «Хезболлу» объявить трехнедельное перемирие и за это время попытаться урегулировать конфликт мирными средствами.

Однако власти Израиля отвергли это предложение, его чиновники говорят о возможности наземного вторжения на территорию Ливана, призванного обеспечить безопасность северных израильских территорий.

Речь Нетаньяху в ООН

Удары по Бейруту начались вскоре после продолжительного и весьма эмоционального выступления израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН.

Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН Фото: Reuters

Нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года Нетаньяху сравнил с Холокостом и в очередной раз пообещал вернуть домой всех остающихся в Газе израильских заложников.

Говоря о действиях израильских военных в секторе Газа, на Западном берегу, а также обстрелах приграничных районов соседних государств, Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит борьбу с ХАМАС и «Хезболлой» до полной победы над обеими группировками.

Жители северных районов Израиля должны иметь возможность спокойно вернуться в свои дома, подчеркнул премьер, добавив, что победа уже близка.

«Израиль победит в этой войне, потому что у нас нет другого выбора», — сказал Нетаньяху в ООН.

Часть своего выступления израильский премьер посвятил критике самой Организации Объединенных Наций, назвав ее «домом тьмы», «болотом антисемитской желчи» и потребовав относиться к Израилю так же, как к другим странам.

Несколько присутствовавших на Генеральной Ассамблее мировых лидеров и представители ряда государств отказались слушать Нетаньяху. Они покинули зал заседаний в знак протеста, как только израильский премьер взошел на трибуну.