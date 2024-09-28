Просто гуляла с собакой? В России задержана гражданка Эстонии

Задержанная заявила, что скрываться в Эстонии она не собиралась. Фото иллюстративное.

В России была объявлена в розыск и вскоре задержана 30-летняя гражданка Эстонии, которая подозревается в краже. По распоряжению суда она арестована до середины ноября, сообщает Rus.Postimees.