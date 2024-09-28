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Просто гуляла с собакой? В России задержана гражданка Эстонии

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Задержанная заявила, что скрываться в Эстонии она не собиралась. Фото иллюстративное.
Задержанная заявила, что скрываться в Эстонии она не собиралась. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

В России была объявлена в розыск и вскоре задержана 30-летняя гражданка Эстонии, которая подозревается в краже. По распоряжению суда она арестована до середины ноября, сообщает Rus.Postimees.

Согласно сообщению Ленинградского областного суда, гражданка Эстонии 1994 года рождения была объявлена в России в розыск.

Ее подозревают в хищении 22 258 рублей (около 215 евро) с банковской карты, которую потеряла жительница Ивангорода.

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