Полиция ищет пропавшего жителя Баложи

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего Павла Дмитрова, 1982 года рождения.
15 июня мужчина покинул место жительства в Баложи Кекавского края и не вернулся домой.
Приметы: рост 178 см, худощавое телосложение. Одет в камуфляжную куртку и темно-синие джинсы.
Полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110 или 67085938.
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