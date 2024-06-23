Полиция ищет пропавшего жителя Баложи

15 июня мужчина покинул место жительства в Баложи Кекавского края и не вернулся домой.

Приметы: рост 178 см, худощавое телосложение. Одет в камуфляжную куртку и темно-синие джинсы.

Полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110 или 67085938.

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