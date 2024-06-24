11 лет в пути. История сирийского мальчика-беженца, прошедшего пешком пол-Европы

В октябре 2020 года Халил простился с семьей и отправился с группой других беженцев в Албанию. Ему было 13 лет.

Они прошли более 165 километров — через горы и реки, без еды, имея с собой из запасов только банки с тунцом и шоколад.

Их главной поклажей был запас воды и спальные мешки. Они снимали свое путешествие на телефон, чтобы потом поделиться своими приключениями с родными. Пытались шутить, чтобы не падать духом.

Через две недели пути группа добралась до Приштины, столицы Косова. Немного отдохнув, они двинулись дальше — в сторону соседней Сербии.

В ноябре 2020 года Халил дошел до Белграда.

«С меня хватит, я очень устал», — сказал он на камеру телефона в тот день, когда в пять часов утра ступил на улицы сербской столицы.

Эту видеооткрытку он вскоре отправил своей семье.

Многократные неудачи

Далее Халил планировал двинуться на Запад — в Австрию или Нидерланды.

Он предпринял множество попыток, чтобы пересечь границу Евросоюза: 11 раз пытался попасть в Венгрию, три раза в Хорватию, один раз в Румынию. Но все они не увенчались успехом.

В 2016 году сотни беженцев пытались пересечь границу Сербии и Венгрии, но Венгрия отгородилась забором Фото: Getty Images

Через четыре месяца неудач у юноши начались проблемы со здоровьем, связанные с долгими пешими переходами в сложных погодных условиях. Новый длинный путь был ему уже не под силу. Халилу пришлось смириться и начать обустраиваться в Белграде.