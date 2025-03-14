Видео Вторая за неделю атака дронов на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских дрона, летевших в направлении российской столицы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утверждает, что в результате атаки пострадавших нет.

Очевидцы сообщают, что взрыв произошел в одном из жилых комплексов на южной окраине Москвы.

По словам Воробьева, обломки сбитого дрона упали на строящийся дом, в котором пока никто не живет.

Сообщения о взрывах поступали также из Балашихи.

В Москве после удара беспилотника загорелась крыша одного из нежилых зданий. Также сообщается о взрыве в жилом доме в Домодедовском районе.

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Telegram-канал Mash передает, что один из дронов врезался в двухэтажную квартиру на верхних этажах жилого комплекса, но никто не пострадал.

Из-за атаки беспилотников временно приостанавливала работу московский аэропорт Внуково.

Ранее сообщалось, что во вторник, 11 марта, произошел массированный удар по Москве и Подмосковью, в результате которого погибли как минимум три человека.

🚨 Drones Strike Moscow Again – Sleepless Night for the Capital 🚨



For the second time this week, drones targeted Moscow and the surrounding region, damaging several buildings across the city.



🔸 A drone hit a high-rise in Dorogomilovo district.

🔸 Another crashed into a… pic.twitter.com/KKBEG4IkPC — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2025

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