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Видео Вторая за неделю атака дронов на Москву

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Фото статьи
Фото: @nexta_tv/X

В ночь на 14 марта Москва и Подмосковье второй раз за неделю подверглись атаке украинских беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских дрона, летевших в направлении российской столицы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утверждает, что в результате атаки пострадавших нет.

Очевидцы сообщают, что взрыв произошел в одном из жилых комплексов на южной окраине Москвы.

По словам Воробьева, обломки сбитого дрона упали на строящийся дом, в котором пока никто не живет.

Сообщения о взрывах поступали также из Балашихи.

В Москве после удара беспилотника загорелась крыша одного из нежилых зданий. Также сообщается о взрыве в жилом доме в Домодедовском районе.

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Telegram-канал Mash передает, что один из дронов врезался в двухэтажную квартиру на верхних этажах жилого комплекса, но никто не пострадал.

Из-за атаки беспилотников временно приостанавливала работу московский аэропорт Внуково.

Ранее сообщалось, что во вторник, 11 марта, произошел массированный удар по Москве и Подмосковью, в результате которого погибли как минимум три человека.

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