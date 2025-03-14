По данным NBC News, российский диктатор Владимир Путин посчитал Келлога "слишком проукраински настроенным".

Журналисты отмечают, что Келлог не участвовал во встречах с российской и украинской делегациями, прошедших недавно в Саудовской Аравии, несмотря на то, что этот вопрос входит в сферу его компетенции.

"Келлог - бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Это не наш человек, это не тот калибр, который мы ищем", - цитирует NBC неназванного российского чиновника.

Ранее сообщалось, что для обсуждения условий прекращения огня в войне России против Украины в четверг, 13 марта, в Москву прибыл специальный посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

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