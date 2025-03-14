Президент США Дональд Трамп отстранил своего специального представителя по вопросам России и Украины Кита Келлога от участия в переговорах о прекращении войны, развязанной Россией против Украины. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По данным NBC News, российский диктатор Владимир Путин посчитал Келлога "слишком проукраински настроенным".
Журналисты отмечают, что Келлог не участвовал во встречах с российской и украинской делегациями, прошедших недавно в Саудовской Аравии, несмотря на то, что этот вопрос входит в сферу его компетенции.
"Келлог - бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Это не наш человек, это не тот калибр, который мы ищем", - цитирует NBC неназванного российского чиновника.
Ранее сообщалось, что для обсуждения условий прекращения огня в войне России против Украины в четверг, 13 марта, в Москву прибыл специальный посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
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