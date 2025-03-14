Временное прекращение огня в войне с Украиной, даже если Кремль действительно на него пойдет, будет лишь первым шагом к полноценному миру. DW собрала мнения экспертов о переговорных позициях сторон.
Согласившись на временное прекращение огня по итогам переговоров в Джидде 11 марта, Украина добилась возобновления американской военной помощи, приостановленной после ссоры президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Позиция России пока ясна не до конца. По данным российских СМИ, 13 марта Владимир Путин переговорит со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, который специально для этого прилетел в Москву. За несколько часов до ожидаемой встречи Путин заявил, что "сама по себе идея (перемирия. - Ред.) правильная, но есть вопросы".
Положение Украины теперь выглядит более прочным, чем несколько дней назад, когда было неясно, удастся ли Киеву найти общий язык с Вашингтоном. Однако ситуация может вновь кардинально измениться. Возможные сценарии обсудили эксперты и приглашенные политики на совместном онлайн-мероприятии, организованном в среду, 12 марта, исследовательскими центрами Zentrum Liberale Moderne (Берлин) и Atlantic Council (Вашингтон). DW представляет основные выводы.
О чем Украина и США договорились в Саудовской Аравии
В совместном заявлении сторон, представленном после завершения переговоров в Джидде, говорится, что Украина "выразила готовность принять предложение США о введении немедленного временного 30-дневного прекращения огня, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон при условии принятия и одновременного выполнения Россией".
"Мы вернулись туда, где должны были быть, и теперь, я надеюсь, США будут работать с Украиной и Европой, чтобы, если потребуется, оказать давление на Россию, которая, в конце концов, и является источником проблемы", - заявил эксперт Atlantic Council, бывший американский дипломат Дэниел Фрид.
Возможно, скандал в Овальном кабинете даже сыграл на руку Украине. В ситуации, когда Украина рисковала остаться без американской поддержки, европейские страны активизировались и попытались повлиять на США.
"Сейчас для Владимира Путина ситуация не так хороша, как две недели назад, и я бы сказала, что и для Дональда Трампа она не так хороша. - рассуждает участвовавшая в конференции профессор французского института Science Po Мари Мендра. - Украинцы и европейцы вернулись, и они очень сильны".
Какие условия выдвинет Путин?
"Первые реакции из России - "мы изучаем предложения, но сейчас, когда российские войска продвигаются на поле боя, все должно быть на наших условиях" - ясно показывают, насколько ошибочной была приостановка помощи Украине", - констатирует депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Робин Вагенер (Robin Wagener).
Владимир Путин перед встречей со Стивом Уиткоффом сформулировал целый ряд вопросов, на которые, как он считает, необходимо ответить, прежде чем переходить к предметному обсуждению перемирия: "Что делать с участком вклинения (ВСУ. - Ред.) в Курской области? А как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения? Это почти 2 тысячи км. И там российские войска наступают практически на всех участках. Эти 30 суток будут как использоваться? Чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Чтобы туда поставлялось оружие? Как будут решаться вопросы контроля, верификации?"
До этого в критическом ключе выступили высокопоставленные российские чиновники. "Какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны", - заявил, например, помощник президента Юрий Ушаков. "Любые договоренности - на наших условиях, не американских", - предупредил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Почти то же самое сказала официальный представитель МИД Мария Захарова: "Формирование позиции Российской Федерации происходит не за рубежом за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон".
"Риск для Кремля в том, что если он будет слишком упрямым, Трамп может отреагировать жестко, - комментирует Дэниел Фрид. - Возможно, самоуверенность Путина сыграет союзникам Украины на руку, но не стоит на это рассчитывать. Он может сначала проявить уступчивость, согласившись на перемирие, а уже затем, на переговорах, выдвинуть жесткие условия: нейтральный статус Украины, ограничения на размер вооруженных сил, отсутствие иностранных войск".
"Может оказаться, что Россия откажется от немедленного прекращения огня, потому что считает, что находится на пути к победе, - предупреждает Михаэль Галер (Michael Gahler), депутат Европарламента от Европейской народной партии. - Возможен и другой вариант: Россия согласится, но не будет соблюдать перемирие. Так уже бывало в прошлом".
Как могут развиваться переговоры с Россией после перемирия
Перемирие, даже если оно состоится, - это лишь первый шаг к миру. На каких условиях он может быть достигнут? Многое будет зависеть от позиции США, но какой она окажется - не очевидно.
"У администрации Трампа нет единой позиции, есть несколько групп, и неизвестно, какая из них одержит верх, - объясняет Дэниел Фрид. - Есть группа "неорейганистов", к которым относятся госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Уолц. Есть группа Asia first, которая считает Украину обузой, а основные вызовы видит в Азии. Важную роль в этой группе играет Элбридж Колби, кандидат на пост заместителя министра обороны. Наконец, есть "Ялтинская группа", считающая, что оправдано разделение мира между великими державами - Китай, Россия, США. Илон Маск высказывается в этом духе. В выступлениях вице-президента Вэнса также присутствует великодержавный цинизм".
Европейские союзники Украины проявили волю и решимость, когда стало ясно, что США - как минимум при нынешней администрации - уже не являются для Старого Света и НАТО таким же надежным партнером, каким были в прошлые десятилетия. Но это лишь начало долгого и трудного пути к приобретению полноценной автономии.
"Прежде всего, европейцы должны наконец определиться, о чем вести переговоры, а о чем - нет, - говорит основатель Zentrum Liberale Moderne Ральф Фюккс (Ralf Fücks). - Спустя более чем три года войны у нас до сих пор нет единства. Мне кажется, есть несколько ключевых принципов. Во-первых - ничего об Украине без Украины. Во-вторых, не признавать захват территорий. Третье, возможно, самое важное - полный суверенитет Украины, без права вето Москвы в ее делах. Четвертое - вступление Украины в ЕС не подлежит обсуждению. Эти принципы должны быть доведены до Вашингтона".
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