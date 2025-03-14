"Мы вернулись туда, где должны были быть, и теперь, я надеюсь, США будут работать с Украиной и Европой, чтобы, если потребуется, оказать давление на Россию, которая, в конце концов, и является источником проблемы", - заявил эксперт Atlantic Council, бывший американский дипломат Дэниел Фрид.

Возможно, скандал в Овальном кабинете даже сыграл на руку Украине. В ситуации, когда Украина рисковала остаться без американской поддержки, европейские страны активизировались и попытались повлиять на США.

"Сейчас для Владимира Путина ситуация не так хороша, как две недели назад, и я бы сказала, что и для Дональда Трампа она не так хороша. - рассуждает участвовавшая в конференции профессор французского института Science Po Мари Мендра. - Украинцы и европейцы вернулись, и они очень сильны".

Какие условия выдвинет Путин?

"Первые реакции из России - "мы изучаем предложения, но сейчас, когда российские войска продвигаются на поле боя, все должно быть на наших условиях" - ясно показывают, насколько ошибочной была приостановка помощи Украине", - констатирует депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Робин Вагенер (Robin Wagener).