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Обзор Смотрите, почем товары в эстонском тюремном магазине

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Заключенный в магазине. Сгенерировано искусственным интеллектом.
Заключенный в магазине. Сгенерировано искусственным интеллектом. Фото: Bing.com ИИ

Журналисту Rus.Postimees в руки попал листок с ценами на товары, которые доступны для заключенных тюрьмы Виру, в Эстонии. Смотрите, насколько отличаются цены в тюремном магазине от цен в обычном и читайте, по какому принципу работает тюремный "супер-маркет"!

Листок с ценами, актуальными на август 2023 года, остался у Дмитрия (имя изменено), который отбывал в тюрьме небольшой срок. Дмитрий был удивлен тому, по каким ценам обходятся заключенным обыкновенные товары. Rus.Postimees сравнил цены и узнал, какая схема действует для заключенных, которые хотят приобретать товары в тюремном магазине.

Ниже - фотография перечня товаров с ценами, актуальными на август 2023 года. По словам Дмитрия, такие листки отбывающие наказание получают два раза в месяц. На протяжении месяца цены не меняются, но потом могут вырасти. Сам Дмитрий был удивлен высокой наценке на многие товары, сравнив их с наценкой в аэропорту. 

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