Обзор Смотрите, почем товары в эстонском тюремном магазине

Листок с ценами, актуальными на август 2023 года, остался у Дмитрия (имя изменено), который отбывал в тюрьме небольшой срок. Дмитрий был удивлен тому, по каким ценам обходятся заключенным обыкновенные товары. Rus.Postimees сравнил цены и узнал, какая схема действует для заключенных, которые хотят приобретать товары в тюремном магазине.

Ниже - фотография перечня товаров с ценами, актуальными на август 2023 года. По словам Дмитрия, такие листки отбывающие наказание получают два раза в месяц. На протяжении месяца цены не меняются, но потом могут вырасти. Сам Дмитрий был удивлен высокой наценке на многие товары, сравнив их с наценкой в аэропорту.