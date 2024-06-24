Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: Меркурий не в ударе и ретроградный Сатурн - будьте начеку

Весы

У Весов будут все возможности преуспеть как в делах, так и в любви благодаря их покровителю Венере. Ее энергетика позитивно отразится на сфере работы и денег. Можно браться за любые дела, а также стараться решать задачи, которые доселе постоянно откладывались. При недостатке уверенности можно обратиться за помощью к воспоминаниям о былых удачах и успехах.

Скорпион

Для Скорпионов этот период окажется относительно позитивным и продуктивным, хоть и непростым. Прилив сил смогут почувствовать те Скорпионы, которые пока одиноки. Их ждут интересные знакомства и много удачи. Можно флиртовать и заводить мимолетные романы либо начинать что-то серьезное. Семейным людям и тем, кто уже давно в отношениях, сейчас желательно активно решать совместные проблемы.

Стрелец

Проявив мягкость там, где необходима решительность, Стрельцы рискуют утратить успех и встретить мощное сопротивление. Люди будут жестокими и неуступчивыми, воспринимая доброту за слабость, но это не значит, что Стрельцам нужно превращаться в черствых и угрюмых эгоистов. Помогать нужно тем, кто готов ответить на это добром и позитивом, а не кому попало. Добро должно быть избирательным в период с 24 по 30 июня.

Козерог