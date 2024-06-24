Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: Меркурий не в ударе и ретроградный Сатурн - будьте начеку

Нас ожидает последняя неделя июня - самое время подвести итоги уходящего месяца и попробовать предпринять что-то для изменения неправильного курса. Астрологи DailyHoro рассказали, как это сделать.
Сил у большинства людей будет достаточно для того, чтобы решиться на важные шаги в жизни, но не стоит делать то, чего вы делать явно не хотите. Венера в хорошей позиции, поэтому мы меньше устаем, но Меркурий не в ударе, да и в конце недели ретроградным станет Сатурн, так что будьте начеку и постарайтесь подготовиться к этому не самому приятному событию.
Овен
Овнам потребуется больше терпения на этой неделе. Астрологи отмечают большую вероятность того, что люди будут чаще разочаровывать Овнов, станут более требовательными, а также непредсказуемыми в плане поведения. В любовных отношениях и дружбе лучше пока не переходить на следующий уровень знакомства слишком быстро. Говорить с людьми следует спокойно. Выяснять отношения тоже не нужно.
Телец
Из-за негативного положения Меркурия могут появиться трудности в общении, причем с людьми, которых Тельцы знают много лет - с родственниками и друзьями. Это время абсолютно не подходит для поиска любви и для флирта. Лучше сфокусировать внимание на работе и делах по дому. Уборка поможет Тельцам снять нервное напряжение, а также улучшить здоровье в целом.
Близнецы
Чтобы стать удачливее, представителям этого знака нужно постараться привнести что-то новое в свою жизнь. Это касается всех сфер. На работе или в бизнесе можно приступить к поиску новых источников дохода и вдохновения. В любви Близнецам нужно почаще удивлять любимого человека. Это можно сделать при помощи приятного сюрприза, интересного и необычного свидания.
Рак
Астрологии настоятельно рекомендует Ракам не настраивать себя на какой-то конкретный результат в любви или в работе - нужно просто наслаждаться процессом. Если позволить своим амбициям руководить собой, проигнорировав здравый смысл, то риск проиграть возрастет многократно. С другой стороны, неудачи - источник мудрости и знаний, поэтому к ним нужно относиться проще.
Лев
Львам астрологи рекомендуют быть внимательнее с 24 по 30 июня, потому что планеты будут посылать им определенные знаки. Они не всегда будут приятными, но помогут оценить возможности и риски на ближайшее будущее, а также принять важное решение. Завершится неделя не самым лучшим образом из-за Сатурна, так что нужно стараться делать так, чтобы планы не пошли под откос.
Дева
Есть немалая вероятность того, что в эти семь дней у Дев все будет валиться из рук, а также что люди будут обижаться на них без причины. Если в первый день недели стоит проявить самостоятельность, то потом астрологи советуют просить о поддержке близких и друзей с коллегами, дабы иметь возможность получить достойную помощь по любому вопросу. Ничего зазорного в этом нет.
Весы
У Весов будут все возможности преуспеть как в делах, так и в любви благодаря их покровителю Венере. Ее энергетика позитивно отразится на сфере работы и денег. Можно браться за любые дела, а также стараться решать задачи, которые доселе постоянно откладывались. При недостатке уверенности можно обратиться за помощью к воспоминаниям о былых удачах и успехах.
Скорпион
Для Скорпионов этот период окажется относительно позитивным и продуктивным, хоть и непростым. Прилив сил смогут почувствовать те Скорпионы, которые пока одиноки. Их ждут интересные знакомства и много удачи. Можно флиртовать и заводить мимолетные романы либо начинать что-то серьезное. Семейным людям и тем, кто уже давно в отношениях, сейчас желательно активно решать совместные проблемы.
Стрелец
Проявив мягкость там, где необходима решительность, Стрельцы рискуют утратить успех и встретить мощное сопротивление. Люди будут жестокими и неуступчивыми, воспринимая доброту за слабость, но это не значит, что Стрельцам нужно превращаться в черствых и угрюмых эгоистов. Помогать нужно тем, кто готов ответить на это добром и позитивом, а не кому попало. Добро должно быть избирательным в период с 24 по 30 июня.
Козерог
Для достижения счастья порой нужно не приобрести что-то, а от чего-то отказаться. Сейчас как раз то самое время, когда Козерогам нужно удалить что-то раздражающее и лишнее из своей жизни. Например, речь может идти о нелюбимой работе, о токсичной дружбе или любви. В делах и работе, которые нравятся Козерогам, они смогут закрепить достигнутый ранее результат и начать более крепко стоять на ногах.
Водолей
У Водолеев ожидается немало мелких забот и неприятностей в эти семь дней, но от них есть панацея - оптимизм. Если Водолеи будут позитивными и не станут корить Вселенную за свою судьбу, то их будет ждать достойное вознаграждение за приложенные усилия. Признаком того, что они идут по жизни в верном направлении, станут встречи с приятными людьми, неожиданная помощь с их стороны.
Рыбы
Рыбам важно помнить о том, что нет худа без добра. Хорошее может быть преамбулой к плохому и наоборот, поэтому нельзя относиться ко всему легко и беззаботно. Также сейчас не стоит потакать дурным привычкам, ведь Меркурий может в разы усилить желание саморазрушаться под действием горячительных напитков, азартных игр, жирной и вредной еды. Нужно держать себя в руках и быть ответственными по отношению к себе.
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