Нападения в Махачкале и Дербенте: что известно на данный момент

Два десятка человек погибли в результате нападения на православные храмы, синагоги и полицейских в дагестанских Дербенте и Махачкале вечером в воскресенье. Убиты шесть нападавших, заявили власти.
Глава Дагестана Сергей Меликов ночью сообщил, что «более 15 полицейских» и несколько гражданских лиц «стали жертвами сегодняшнего теракта».
«Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. Шестеро бандитов ликвидировали», — заявил Меликов в своем телеграм-канале.
Национальный антитеррористический комитет ночью сообщал о пяти убитых нападавших — двух в Дербенте и трех в Махачкале.
Перестрелки продолжались до позднего вечера. Точное число нападавших неизвестно. Утром в Махачкале и Дербенте отменили режим контртеррористической операции.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Дагестане объявлен трехдневный траур.
Как развивались события
Сообщения о стрельбе в Дербенте и Махачкале начали появляться ближе к вечеру воскресенья.
В Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде. Погиб настоятель церкви.
Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, сообщали в МВД. В синагоге в результате нападения начался сильный пожар, потушить который удалось только ночью.
В Российском еврейском конгрессе (РЕК) уточнили, что нападение на синагогу в Дербенте было совершено незадолго до вечерней молитвы.
«Полицейские и охранники приняли на себя основной удар нападавших, они оказали сопротивление и были убиты. Также террористы подожгли здание с помощью бутылок с зажигательной смесью», — цитирует РБК сообщение РЕК.
По данным РЕК, аналогичное нападение было совершено в Махачкале. Там обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина, рядом с которым находится синагога. «РИА Новости» со ссылкой на раввина сообщает, что в махачкалинской синагоге никто не пострадал.
Другая перестрелка была и рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Сторож церкви погиб, сообщил ТАСС один из прихожан. «Как только началась стрельба, мы закрылись изнутри», — рассказал он.
В церкви забаррикадировались 18 человек — священнослужители и прихожане. Ночью их вывели сотрудники МВД. «Никто не пострадал», — сказал источник агентства «Интерфакс».
Сообщения о захвате заложников в этой церкви не подтвердились — нападавшие находились уже в соседнем здании, когда шел бой с силовиками.
Сообщалось также о стрельбе в селе Сергокала, которое расположено в 65 км к югу от Махачкалы.
Там неизвестные обстреляли полицейскую машину, в результате ранения получил один из сотрудников.
Что известно о погибших
В результате нападения на церковь в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников, который более 40 лет служил в храме.
«Отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло», — писал в телеграме зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.
По данным Хадулаева, нападавшие также застрелили охранника церкви в Махачкале, который был вооружен лишь газовым пистолетом.
О личностях убитых нападавших официально ничего не сообщается.
По данным источников российских СМИ, трое из четверых убитых боевиков были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
Чиновник задержан. «Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья», — сказал источник «РИА Новости». Ночью стало известно, что Омарова исключили из «Единой России».
Дагестанские телеграм-каналы также пишут, что среди убитых нападавших — бывший боец ММА.
Реакция властей
Президент России Владимир Путин не комментировал нападения в Дагестане.
В соцсетях резонанс вызвал комментарий политика Дмитрия Рогозина, который призвал в этот раз не связывать стрельбу на Северном Кавказе с Украиной и западными странами.
«Депутат Госдумы от Дагестана [Абдулхаким] Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, — написал Рогозин. — А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам».
Путин и российские силовики бездоказательно заявляли о причастности Украины к нападению на московский «Крокус Сити Холл» в апреле этого года, ответственность за который на себя брали радикальные исламисты. Украинские власти в ответ обвиняли Москву во лжи.
В октябре прошлого года в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, связанные с войной Израиля против ХАМАС. Агрессивная толпа ворвалась в здание аэровокзала и на летное поле, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Десятки человек тогда стали фигурантами уголовного дела.