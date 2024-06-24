Нападения в Махачкале и Дербенте: что известно на данный момент

По данным Хадулаева, нападавшие также застрелили охранника церкви в Махачкале, который был вооружен лишь газовым пистолетом.

О личностях убитых нападавших официально ничего не сообщается.

По данным источников российских СМИ, трое из четверых убитых боевиков были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Чиновник задержан. «Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья», — сказал источник «РИА Новости». Ночью стало известно, что Омарова исключили из «Единой России».

Дагестанские телеграм-каналы также пишут, что среди убитых нападавших — бывший боец ММА.

Реакция властей

Президент России Владимир Путин не комментировал нападения в Дагестане.

В соцсетях резонанс вызвал комментарий политика Дмитрия Рогозина, который призвал в этот раз не связывать стрельбу на Северном Кавказе с Украиной и западными странами.

«Депутат Госдумы от Дагестана [Абдулхаким] Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, — написал Рогозин. — А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам».

Путин и российские силовики бездоказательно заявляли о причастности Украины к нападению на московский «Крокус Сити Холл» в апреле этого года, ответственность за который на себя брали радикальные исламисты. Украинские власти в ответ обвиняли Москву во лжи.

В октябре прошлого года в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, связанные с войной Израиля против ХАМАС. Агрессивная толпа ворвалась в здание аэровокзала и на летное поле, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Десятки человек тогда стали фигурантами уголовного дела.