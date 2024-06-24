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Нападения в Махачкале и Дербенте: что известно на данный момент

BBC News Русская служба
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BBC
Здание синагоги в Дербенте после нападения
Здание синагоги в Дербенте после нападения Фото: BBC News

Два десятка человек погибли в результате нападения на православные храмы, синагоги и полицейских в дагестанских Дербенте и Махачкале вечером в воскресенье. Убиты шесть нападавших, заявили власти.

Глава Дагестана Сергей Меликов ночью сообщил, что «более 15 полицейских» и несколько гражданских лиц «стали жертвами сегодняшнего теракта».

«Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. Шестеро бандитов ликвидировали», — заявил Меликов в своем телеграм-канале.

Национальный антитеррористический комитет ночью сообщал о пяти убитых нападавших — двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Перестрелки продолжались до позднего вечера. Точное число нападавших неизвестно. Утром в Махачкале и Дербенте отменили режим контртеррористической операции.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Дагестане объявлен трехдневный траур.

Как развивались события

Сообщения о стрельбе в Дербенте и Махачкале начали появляться ближе к вечеру воскресенья.

В Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде. Погиб настоятель церкви.

Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, сообщали в МВД. В синагоге в результате нападения начался сильный пожар, потушить который удалось только ночью.

Фото: BBC

В Российском еврейском конгрессе (РЕК) уточнили, что нападение на синагогу в Дербенте было совершено незадолго до вечерней молитвы.

«Полицейские и охранники приняли на себя основной удар нападавших, они оказали сопротивление и были убиты. Также террористы подожгли здание с помощью бутылок с зажигательной смесью», — цитирует РБК сообщение РЕК.

По данным РЕК, аналогичное нападение было совершено в Махачкале. Там обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина, рядом с которым находится синагога. «РИА Новости» со ссылкой на раввина сообщает, что в махачкалинской синагоге никто не пострадал.

Другая перестрелка была и рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Сторож церкви погиб, сообщил ТАСС один из прихожан. «Как только началась стрельба, мы закрылись изнутри», — рассказал он.

В церкви забаррикадировались 18 человек — священнослужители и прихожане. Ночью их вывели сотрудники МВД. «Никто не пострадал», — сказал источник агентства «Интерфакс».

Сообщения о захвате заложников в этой церкви не подтвердились — нападавшие находились уже в соседнем здании, когда шел бой с силовиками.

Фото: BBC

Сообщалось также о стрельбе в селе Сергокала, которое расположено в 65 км к югу от Махачкалы.

Там неизвестные обстреляли полицейскую машину, в результате ранения получил один из сотрудников.

Что известно о погибших

Кадры перестрелки в Махачкале
Кадры перестрелки в Махачкале Фото: Reuters

В результате нападения на церковь в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников, который более 40 лет служил в храме.

«Отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло», — писал в телеграме зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

По данным Хадулаева, нападавшие также застрелили охранника церкви в Махачкале, который был вооружен лишь газовым пистолетом.

О личностях убитых нападавших официально ничего не сообщается.

По данным источников российских СМИ, трое из четверых убитых боевиков были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Чиновник задержан. «Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья», — сказал источник «РИА Новости». Ночью стало известно, что Омарова исключили из «Единой России».

Дагестанские телеграм-каналы также пишут, что среди убитых нападавших — бывший боец ММА.

Реакция властей

Президент России Владимир Путин не комментировал нападения в Дагестане.

В соцсетях резонанс вызвал комментарий политика Дмитрия Рогозина, который призвал в этот раз не связывать стрельбу на Северном Кавказе с Украиной и западными странами.

«Депутат Госдумы от Дагестана [Абдулхаким] Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, — написал Рогозин. — А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам».

Путин и российские силовики бездоказательно заявляли о причастности Украины к нападению на московский «Крокус Сити Холл» в апреле этого года, ответственность за который на себя брали радикальные исламисты. Украинские власти в ответ обвиняли Москву во лжи.

В октябре прошлого года в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, связанные с войной Израиля против ХАМАС. Агрессивная толпа ворвалась в здание аэровокзала и на летное поле, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Десятки человек тогда стали фигурантами уголовного дела.

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