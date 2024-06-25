Клещи, комары, оводы: как выбрать наиболее подходящее средство защиты?

Теплые летние вечера – прекрасная возможность провести больше времени на природе – прогуляться по в лесу, отдохнуть на дворе дома или возле какого-либо водоема. К сожалению, радость могут омрачить различные кровососы. Тем более, как пишут энтомологи, в этом году весна была особенно теплой и влажной, что способствовало усиленному размножению насекомых. Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане разъясняет, как выбрать наиболее подходящие средства защиты от незваных летних гостей.
Виды продукции
Как и в случае с лекарствами, существуют различные виды и вариации средств от насекомых, поэтому важно выбрать наиболее подходящее для себя Малышам до шести месяцев фармацевт советует не использовать никакие защитные средства, попадающие на кожу, поскольку кожа малышей очень чувствительна и эти препараты могут вызывать аллергические реакции.
Натуральные препараты. Лучше всего они подходят детям от шестимесячного возраста, беременным женщинам, кормящим матерям, пожилым людям и страдающим аллергией людям. Эти препараты созданы на основе натуральных масел, обычно - лимонно-эвкалиптовом. Однако даже в случае натуральных средств следует помнить, что они могут вызывать аллергические реакции, поэтому перед использованием любого средства рекомендуется проверить его действие на небольшом участке кожи. Если не возникает аллергической реакции, продукт можно смело использовать.
оскольку обычно эти средства выделяют разные ароматы, следует проверить, является ли конкретный запах приемлемым и можно ли его выдержать в течение длительного времени. В аптеках доступны различные виды спреев разной интенсивности, обычно необходимо повторно наносить их каждые четыре, шесть или девять часов, и очень важно регулярно обновлять защиту. Этот тип препаратов изготавливается на основе летучих веществ, эффективность которых со временем значительно уменьшается, поэтому необходимо очень внимательно прочитать время действия средства защиты, а затем нанести его повторно. Для достижения лучшего результата рекомендуется наносить натуральные препараты непосредственно на кожу и слегка втирать.
Химические аэрозоли. После достижения ребенком трехлетнего возраста можно использовать также и различные химические средства, обычно изготавливаемых на основе химических веществ ДЭТА и перметрина, объемом от 50 до 200 миллилитров. Это – самые популярные средства защиты от насекомых, которые можно наносить непосредственно на кожу или распылять на одежду. Беременным женщинам и молодым мамам следует ознакомиться с инструкцией по применению относительно пригодности конкретного продукта, поскольку не все препараты могут подойти в данной ситуации.
Браслет. Уже пару лет в аптеках можно приобрести противоклещевой браслет, который могут использовать и дети с двух с половиной лет, и беременные женщины. Во внутреннюю часть браслета встроена лента, защищающая кожу от прямого контакта с активным веществом, и его размер легко регулируется. Браслет можно носить на руке или на лодыжке, его действия хватит на один месяц. Следует помнить только снимать его при мытье рук и после использования класть его обратно в закрываемый пакет. В случае использования браслета вам не придется регулярно вспоминать о новом средстве, что является существенным преимуществом.
Ультразвуковые устройства. Эти устройства для отпугивания клещей не содержат химикатов и ароматизаторов, что делает их безопасными для каждого. Устройство излучает ультразвуковые импульсы, которые не чувствуют ни люди, ни животные, но они мешают клещам ориентироваться в пространстве, вынуждая их уходить. Эти устройства можно удобно разместить рядом с детскими колясками, защитив таким образом малыша от укусов насекомых. Их также можно прикрепить к верхней одежде, к обуви или к сумке. Радиус действия ультразвуковых устройств составляет от полутора до двух с половиной метров (в зависимости от модели устройства), также они подходят очень аллергичным людям.
Как и когда наносить?
Фармацевт Алина Флейшмане рекомендует обработать натуральным или химическим средством все открытые участки кожи, кроме лица, во избежание попадания средства в глаза и дыхательные пути. Рекомендуется делать это непосредственно перед тем, как отправиться на природу, и наиболее эффективно будет наносить средство непосредственно на кожу. Чтобы защитить лицо от укусов насекомых, средство следует сначала нанести на руки, а затем осторожно нанести на лицо. Перед распылением средства на одежду следует проверить, не оставляет ли оно пятен.
Необходимо уделять внимание сроку годности средства защиты, особенно если оно было куплено несколько лет назад. Как правило, срок годности таких препаратов относительно долог, однако по истечении срока, эффективность их использования может значительно снизиться.
Если отправляетесь в место, где высота травы превышает 10 сантиметров, даже если это сад во дворе дома, настоятельно рекомендуется использовать средство. Меры предосторожности от клещей необходимо соблюдать не только в тех регионах Латвии, где их количество особенно велико, но и по всей Латвии, включая и городские парки.
Если все же тебя укусили
Если все же не удалось защититься от укусов насекомых, следует воспользоваться противоаллергическим средством, которое можно принимать внутрь или наносить на кожу.
"Особенно неприятная реакция может возникнуть в случае нескольких укусов на небольшом участке кожи. В этом случае противоаллергические препараты уменьшат зуд и отек и улучшат общее самочувствие. Однако если клещ присосался, его следует аккуратно удалить, желательно с помощью специально предназначенного устройства, которое можно приобрести в аптеке. Ни при каких обстоятельствах для извлечения клеща нельзя использовать растительное или сливочное масло. После укуса клеща в течение пары недель необходимо наблюдать за местом укуса, а также за общим состоянием организма. Обязательно следует обратить внимание на такие симптомы, как головная боль, мышечная слабость, высокая температура и недомогание, и при необходимости следует обратиться к врачу", — подчеркивает фармацевт.
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