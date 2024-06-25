Клещи, комары, оводы: как выбрать наиболее подходящее средство защиты?

Как и когда наносить?

Фармацевт Алина Флейшмане рекомендует обработать натуральным или химическим средством все открытые участки кожи, кроме лица, во избежание попадания средства в глаза и дыхательные пути. Рекомендуется делать это непосредственно перед тем, как отправиться на природу, и наиболее эффективно будет наносить средство непосредственно на кожу. Чтобы защитить лицо от укусов насекомых, средство следует сначала нанести на руки, а затем осторожно нанести на лицо. Перед распылением средства на одежду следует проверить, не оставляет ли оно пятен.

Необходимо уделять внимание сроку годности средства защиты, особенно если оно было куплено несколько лет назад. Как правило, срок годности таких препаратов относительно долог, однако по истечении срока, эффективность их использования может значительно снизиться.

Если отправляетесь в место, где высота травы превышает 10 сантиметров, даже если это сад во дворе дома, настоятельно рекомендуется использовать средство. Меры предосторожности от клещей необходимо соблюдать не только в тех регионах Латвии, где их количество особенно велико, но и по всей Латвии, включая и городские парки.

Если все же тебя укусили

Если все же не удалось защититься от укусов насекомых, следует воспользоваться противоаллергическим средством, которое можно принимать внутрь или наносить на кожу.

"Особенно неприятная реакция может возникнуть в случае нескольких укусов на небольшом участке кожи. В этом случае противоаллергические препараты уменьшат зуд и отек и улучшат общее самочувствие. Однако если клещ присосался, его следует аккуратно удалить, желательно с помощью специально предназначенного устройства, которое можно приобрести в аптеке. Ни при каких обстоятельствах для извлечения клеща нельзя использовать растительное или сливочное масло. После укуса клеща в течение пары недель необходимо наблюдать за местом укуса, а также за общим состоянием организма. Обязательно следует обратить внимание на такие симптомы, как головная боль, мышечная слабость, высокая температура и недомогание, и при необходимости следует обратиться к врачу", — подчеркивает фармацевт.

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