Заметно похудевшая телеведущая рассказала, как ей это удалось

"Дам всем совет - это надо делать под строгим наблюдением врачей. У меня начались гастроэнтерологические проблемы, и со своим врачом мы попытались найти причины. Оказалось, что я не переношу мучные изделия, поэтому от них отказалась. Конечно, надо и сахара избегать. Дополнительно мне помогло и то, что мне нравятся физические нагрузки. Будем откровенны - после 50 лет нельзя уже рассчитывать на то, что все само "сгорит". Так что надо в два раза больше двигаться. Надо найти для себя вид спорта, который интересует и нравится", - говорит ведущая.

Также Байба ходила в зал и занималась с персональным тренером, который разработал для нее специальную программу.

"Также я много хожу и гуляю вдоль моря с собаками. Хотя когда иду в своем темпе, собак с собой не беру, потому что для них это слишком быстро! Если хотите похудеть, это надо делать в комплексе - врач, который серьезно обследует организм, потом персональный тренер и самодисциплина. А не какие-то противодиабетические снадобья, помогающие похудеть... Чего я в жизни не делала, чтобы сбросить вес! Даже пила яблочный уксус по утрам! А толку? Просто нужна самодисциплина, рот на замок, чтобы меньше есть, и больше заниматься спортом".

Больше информации - в номере издания Privātā Dzīve от 25 июня.

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