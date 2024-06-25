Где больше всего учителей плохо знают латышский? Спойлер: не в Даугавпилсе

157 учебных заведений предоставили родителям основную информацию о переходе на единый язык обучения в школах. 79 образовательных учреждений должны усовершенствовать коммуникацию с родителями и персоналом для эффективного решения проблемных ситуаций.

Также сделан вывод, что 137 учебных заведений предприняли меры, чтобы поддержать учащихся и педагогов в повседневной работе и учебе. В 152 учебных заведениях доступны учебные пособия на латышском языке в необходимом объеме. В 141 учебном заведении доступны услуги вспомогательного персонала, например, помощники педагогов, группы продленного дня, логопеды.

В минувшем учебном году педагоги 138 учебных заведений получили методическую поддержку. В 137 учебных заведениях педагоги умеют использовать соответствующие стратегии содействия коммуникации на госязыке.

В 126 учебных заведениях обучающиеся способны общаться на латышском языке. В свою очередь в 29 учебных заведениях замечены значительные трудности, которые испытывают учащиеся при проведении урока на латышском языке.

При сравнении полученных данных в начале и в конце учебного года отмечены существенные различия в умении детей и подростков говорить на государственном языке. Если осенью знания латышского языка в детских садах, 1-х и 4-х классах были плохими и посредственными, то проведенные в апреле и мае проверки показали, что они улучшаются.

В прошлом учебном году 48 учебных заведений организовали лагеря для учащихся. Перед учебным годом лагеря для содействия изучению языка школьникам предлагали 42 учебных заведения.

IKVD проводила проверки в образовательных учреждениях Даугавпилса, Риги, Елгавы, Юрмалы, Лиепаи, Резекне, а также в Айзкраукльском, Аугшдаугавском, Адажском, Елгавском, Екабпилсском, Краславском, Ливанском, Лудзенском, Огрском, Олайнском, Резекненском, Ропажском, Саласпилсском, Валмиерском и Вилянском краях.

В день, когда сотрудники службы без предварительного предупреждения посетили образовательное учреждение, в 97,6% или 162 учебных заведения обучение полностью осуществлялось на латышском языке.

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