Где больше всего учителей плохо знают латышский? Спойлер: не в Даугавпилсе

В минувшем учебном году Государственная служба качества образования (IKVD) выявила недостаточные знания государственного языка главным образом у педагогов в Риге, сообщили агентству LЕТА в IKVD.
Для проведения проверок в связи с возможным недостаточным уровнем владения госязыком IKVD передала Центру государственного языка (VVD) информацию о 12 школах в Риге, а также об одной школе в Даугавпилсе, одной в Краславе и одной в Лиепае.
С сентября 2022 года, когда Сейм принял поправки к закону об образовании о переходе на обучение только на латышском языке, VVD констатировал недостаточный уровень владения госязыком у 220 педагогов. Из них 157 были освобождены от работы, 37 находятся на временной нетрудоспособности, восемь отстранены, а один находится в отпуске. 17 педагогов сдали экзамен по государственному языку.
В минувшем учебном году IKVD проанализировала результаты 167 учебных заведений по переходу на обучение только на латышском языке, в том числе 51 детского сада и 20 частных образовательных учреждений. В целом был сделан вывод, что переход "проходит оптимально".
В 106 учебных заведениях переход на обучение только на латышском языке осуществляется "оптимально или с опережением". Еще в 57 учебных заведениях процесс перехода должен быть усовершенствован. В трех учебных заведениях переход на момент визита представителей IKVD не осуществлялся достаточно хорошо, и обучение лишь частично проходило на латышском языке или же не проходило.
157 учебных заведений предоставили родителям основную информацию о переходе на единый язык обучения в школах. 79 образовательных учреждений должны усовершенствовать коммуникацию с родителями и персоналом для эффективного решения проблемных ситуаций.
Также сделан вывод, что 137 учебных заведений предприняли меры, чтобы поддержать учащихся и педагогов в повседневной работе и учебе. В 152 учебных заведениях доступны учебные пособия на латышском языке в необходимом объеме. В 141 учебном заведении доступны услуги вспомогательного персонала, например, помощники педагогов, группы продленного дня, логопеды.
В минувшем учебном году педагоги 138 учебных заведений получили методическую поддержку. В 137 учебных заведениях педагоги умеют использовать соответствующие стратегии содействия коммуникации на госязыке.
В 126 учебных заведениях обучающиеся способны общаться на латышском языке. В свою очередь в 29 учебных заведениях замечены значительные трудности, которые испытывают учащиеся при проведении урока на латышском языке.
При сравнении полученных данных в начале и в конце учебного года отмечены существенные различия в умении детей и подростков говорить на государственном языке. Если осенью знания латышского языка в детских садах, 1-х и 4-х классах были плохими и посредственными, то проведенные в апреле и мае проверки показали, что они улучшаются.
В прошлом учебном году 48 учебных заведений организовали лагеря для учащихся. Перед учебным годом лагеря для содействия изучению языка школьникам предлагали 42 учебных заведения.
IKVD проводила проверки в образовательных учреждениях Даугавпилса, Риги, Елгавы, Юрмалы, Лиепаи, Резекне, а также в Айзкраукльском, Аугшдаугавском, Адажском, Елгавском, Екабпилсском, Краславском, Ливанском, Лудзенском, Огрском, Олайнском, Резекненском, Ропажском, Саласпилсском, Валмиерском и Вилянском краях.
В день, когда сотрудники службы без предварительного предупреждения посетили образовательное учреждение, в 97,6% или 162 учебных заведения обучение полностью осуществлялось на латышском языке.
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