Атака на Дагестан: что стало известно спустя двое суток

Чиновник, по ее данным, также сказал, что последние годы якобы не общался с сыновьями и заверил следователей, что сам не причисляет себя к ваххабитам. «Семья махнула рукой на радикальные взгляды сына (Османа — Би-би-си) и не поддерживала контакты с ним», — также сообщил источник «Коммерсанта».

О связи нападавших с террористическими организациями на вторые сутки после атаки, не сообщалось. Нападение на Дагестан стало третьей крупной атакой в России за последние месяцы после расстрела зрителей в «Крокус-сити-холле» и захвате заложников в Ростовском СИЗО. Террористическая группировка «Исламское государство вилаят Хорасан» (запрещена в России) выпустила заявление, в котором поддержала теракты в Дагестане. Внимание на него обратили журналисты The Khorasan Diary. «Наши братья из Кавказа дали знать, что они еще сильны, они показали, на что они способны», — сказано в заявлении группировки.

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Американский Институт изучения войны (ISW) отметил, что в этом заявлении не говорится о причастности группировки к нападению.

«Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщили, что боевики около месяца планировали атаку, а их целью изначально был священник Николай Котельников.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что причиной атаки в Дагестане стала безнаказанность после антисемитских погромов в аэропорту столицы республики в октябре 2023 года. «Тогда разные „авторитеты“ стали призывать освободить погромщиков, „не ломать молодым ребятам жизнь“. Я против того, чтобы кому-то ломать жизнь. Но именно безнаказанность кружит нестойкие головы», — сказал он. Впрочем, тогда 242 участника беспорядков получили административные аресты и штрафы, и десятки подозреваемых оказались в СИЗО по уголовному делу о массовых беспорядках.

Путин атаку на Дербент и Махачкалу так и не прокомментировал. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что всем пострадавшим оказывается помощь, а глава государства получает данные об этом. Специального обращения в связи с нападением не планируется, уточнил Песков.