Атака на Дагестан: что стало известно спустя двое суток

Вечером 23 июня в Дагестане вооруженные люди напали на православные храмы и синагоги в Махачкале и Дербенте. Из 21 погибшего большинство — полицейские. По числу жертв и характеру нападения эти события сравнимы с нападением боевиков на Грозный в 2014 году. Президент Владимир Путин случившееся так и не прокомментировал, исламистские группировки ответственность на себя не брали. Все нападавшие — уроженцы села Сергокала в Дагестане, среди них сын и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Последнего уже уволили, исключили из "Единой России", а затем арестовали по делу о мелком хулиганстве на 10 суток.
Упомянутые далее издания «Медиазона», «Агентство», The Insider признаны Минюстом России «иностранными агентами»
Во вторник Ленинский районный суд Махачкалы арестовал уволенного главу Сергокалинского района Магомеда Омарова на 10 суток по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), сообщили ТАСС и «РИА Новости». «Интерфакс» и «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что силовики готовят материалы для возбуждения против него дела о пособничестве терроризму. По данным СМИ, в нападении на Махачкалу и Дербент участвовали его родственники.
В СМИ фигурировало разное число нападавших, и даже сам глава республики Сергей Меликов то говорил, что их было пять, то — шесть. Следственный комитет России в понедельник утром сообщил, что убиты пять участников нападения и их личности установлены. Имена в ведомстве не раскрыли, но они к этому моменту уже были в СМИ и телеграм-каналах.
Все участники воскресных нападений в Дагестане были уроженцами Сергокалинского района — об этом сказал глава Дагестана Сергей Меликов. Он же добавил, что среди нападавших были родственники главы этого района.
По данным «Коммерсанта», в Махачкале стреляли племянник и сын главы Сергокалинского района — 32-летний Абдусамад Амадзиев и 31-летний Осман Омаров, а также 42-летний Далгат Даудов. В нападении на Дербент участвовали 28-летний боец ММА Гаджимурад Кагиров и 35-летний экс-председатель отделения «Справедливой России» в Сергокалинском районе Али Закаригаев — по данным «РИА Новости», он тоже племянник чиновника Омарова. Был ли среди нападавших сын Омарова Адиль — неясно. Baza, Mash и Shot утверждали, что оба сына Омарова были боевиками, «Коммерсант» писал, что участие Адиля в акции не подтвердилось.
The Insider обратил внимание, что дагестанские телеграм-каналы «Сапа Кавказ» и «Бессовестный Дагестан», публикуя списки убитых боевиков, не упоминали Адиля.
Как боевики напали на Дербент и Махачкалу
Воскресная атака началась в Дербенте: около шести вечера двое вооруженных людей подожгли синагогу Келе-Нумаз, забросав ее бутылками с зажигательной смесью, писал «Коммерсант». Когда к месту происшествия подъехали полицейские, боевики открыли по ним огонь. На пересечении улиц Сальмана и Таги-Заде между нападавшими и полицейскими была перестрелка — ее видео, опубликованное каналом «Мой Дербент», геолоцировало «Агентство».
Боевикам удалось уйти от полиции и добраться до православного храма Покрова Пресвятой Богородицы, примерно в километре от синагоги. Там они убили 66-летнего протоиерея Николая Котельникова, прослужившего в этом храме больше 40 лет. Вдова Котельникова Валентина сказала «Известиям», что нападавшие «заскочили, убили охрану, потом заскочили в дом, выстрелили в батюшку, подожгли дом»: «Потом зашли, подожгли церковь».
Прихожан в момент атаки в храме уже не было. Зять убитого протоиерея, священник Сергий Абасов рассказал «Медиазоне», что Котельников пережил инсульт, уже не служил и просто «на ходунках ходил в храм и молился». «В этот день он причастился и просто отдыхал, дышал свежим воздухом», — добавил Абасов. Сам он пережил нападение боевиков в Грозном в 2018-м. Всего через несколько минут после того, как Абасову позвонила жена и рассказала об убийстве Котельникова, боевики напали на Свято-Успенский собор в Махачкале. Абасов был там.
В Махачкале атака началась с синагоги на улице Ермошкина, примерно через полчаса после нападения в Дербенте. Другая группа подожгла здание, на воротах краской из баллончиков они написали номера аятов и сур из Корана, посвященные отношению к иноверцам. Дальше, как пишет «Коммерсант», нападавшие отправились в сторону Свято-Успенского собора, но по пути вступили в перестрелку с полицией на пересечении улиц Эмирова, Орждоникидзе и Буйнакского.
Уже недалеко от собора двое боевиков погибли в перестрелке с полицией на улице Комарова. Видео с убийством обоих опубликовал канал «Тут Дагестан», его геолоцировала «Медиазона». Еще один нападавший смог отнять у проезжавшего мимо водителя «Ладу» 14-й модели и в одиночку доехал до Свято-Успенского собора. Там он успел убить охранника и поджечь здание храма, сообщил «Коммерсант». Он несколько часов отстреливался от полицейских. Священник Абасов успел закрыть двери храма, и с ним в одном из помещений перестрелку пережидали еще 18 человек, рассказал сам Абасов «Медиазоне».
Лишь в 2:30 ночи уже 24 июня глава Дагестана Меликов отчитался о завершении активной фазы операции против участников нападения. Бои продолжались более восьми часов.
Как отреагировали власти
Атака на Дагестан по числу жертв и характеру нападения сравнима с нападением боевиков на Грозный в 2014 году — тогда вооруженные исламисты напали на пост ДПС, а затем захватили Дом печати. Жертвами атаки стали 14 полицейских и один гражданский. В Дагестане нападавшие тоже прицельно убивали полицейских.
Реакция главы Дагестана Сергея Меликова была схожа с тем, как комментировал нападение в Грозном глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадыров тогда обещал выгнать семьи тех, кто участвовал в атаке за пределы республики. «Я официально заявляю, что пришёл конец времени, когда говорили, что родители не отвечают за поступки сыновей или дочерей. В Чечне будут отвечать!» — сказал он тогда.
Меликов тоже возложил часть ответственности за нападение на чиновника Магомеда Омарова — среди боевиков были его племянник и сын. «Я считаю, что отец должен отвечать за детей. Как глава муниципального образования столько лет работающий на месте упустил воспитание своих детей и они стали убийцами? Считаю, что ответственность полная лежит на нем», — сказал глава Дагестана. Комментировать вину Омарова-старшего в нападении Меликов не стал, но добавил: «Если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полной».
Омарова он отправил в отставку, его исключили из «Единой России», а во вторник задержали за мелкое хулиганство. При этом Baza сообщала, что на допрос Омарова увезли еще в воскресенье вечером. Силовикам он, по данным издания, рассказал, что некоторые его сыновья, а также племянник были ваххабитами. Самым радикальным из них был Осман, но остальные братья и родственники их не поддерживали, пересказала Baza допрос Омарова.
Чиновник, по ее данным, также сказал, что последние годы якобы не общался с сыновьями и заверил следователей, что сам не причисляет себя к ваххабитам. «Семья махнула рукой на радикальные взгляды сына (Османа — Би-би-си) и не поддерживала контакты с ним», — также сообщил источник «Коммерсанта».
О связи нападавших с террористическими организациями на вторые сутки после атаки, не сообщалось. Нападение на Дагестан стало третьей крупной атакой в России за последние месяцы после расстрела зрителей в «Крокус-сити-холле» и захвате заложников в Ростовском СИЗО. Террористическая группировка «Исламское государство вилаят Хорасан» (запрещена в России) выпустила заявление, в котором поддержала теракты в Дагестане. Внимание на него обратили журналисты The Khorasan Diary. «Наши братья из Кавказа дали знать, что они еще сильны, они показали, на что они способны», — сказано в заявлении группировки.
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Американский Институт изучения войны (ISW) отметил, что в этом заявлении не говорится о причастности группировки к нападению.
«Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщили, что боевики около месяца планировали атаку, а их целью изначально был священник Николай Котельников.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что причиной атаки в Дагестане стала безнаказанность после антисемитских погромов в аэропорту столицы республики в октябре 2023 года. «Тогда разные „авторитеты“ стали призывать освободить погромщиков, „не ломать молодым ребятам жизнь“. Я против того, чтобы кому-то ломать жизнь. Но именно безнаказанность кружит нестойкие головы», — сказал он. Впрочем, тогда 242 участника беспорядков получили административные аресты и штрафы, и десятки подозреваемых оказались в СИЗО по уголовному делу о массовых беспорядках.
Путин атаку на Дербент и Махачкалу так и не прокомментировал. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что всем пострадавшим оказывается помощь, а глава государства получает данные об этом. Специального обращения в связи с нападением не планируется, уточнил Песков.