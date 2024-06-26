Центробанк РФ: россияне залезают в долги, потому что стали богаче

В РФ увеличилась выдача как ипотечных, так и потребительских кредитов, констатировал ЦБ по итогам мая.

Было ожидаемо, что ипотечное кредитование вырастет, потому что с 1 июля прекращается действие одной из двух популярных программ поддержки "Ипотека с господдержкой" и ужесточатся условия другой - "Семейной ипотеки".

В результате заемщики попытались взять ипотечный кредит еще до изменения программ поддержки, из-за чего портфель ипотечного кредитования существенно увеличился - до 19,2 трлн рублей (202 млрд евро).

Неожиданностью стал стремительный рост объемов потребительского кредитования - в мае он увеличился на 2%, что даже больше, чем в апреле, когда рост составил 1,8%. В целом портфель потребительских кредитов с начала года вырос на 8%, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Центробанк России связывает увеличение объемов кредитования с увеличением доходов жителей, благодаря чему потребительская активность остается высокой. В мае это могло быть связано с сезонными тратами на отдых.