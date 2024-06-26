Центробанк РФ: россияне залезают в долги, потому что стали богаче

Высокие процентные ставки и другие ограничительные меры Центрального банка (ЦБ) РФ не могут остановить кредитный бум в России. Одной из причин увеличения объемов кредитования является рост доходов граждан, поясняют в ЦБ России.
В РФ увеличилась выдача как ипотечных, так и потребительских кредитов, констатировал ЦБ по итогам мая.
Было ожидаемо, что ипотечное кредитование вырастет, потому что с 1 июля прекращается действие одной из двух популярных программ поддержки "Ипотека с господдержкой" и ужесточатся условия другой - "Семейной ипотеки".
В результате заемщики попытались взять ипотечный кредит еще до изменения программ поддержки, из-за чего портфель ипотечного кредитования существенно увеличился - до 19,2 трлн рублей (202 млрд евро).
Неожиданностью стал стремительный рост объемов потребительского кредитования - в мае он увеличился на 2%, что даже больше, чем в апреле, когда рост составил 1,8%. В целом портфель потребительских кредитов с начала года вырос на 8%, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Центробанк России связывает увеличение объемов кредитования с увеличением доходов жителей, благодаря чему потребительская активность остается высокой. В мае это могло быть связано с сезонными тратами на отдых.
"Есть признаки того, что люди могут брать потребительские кредиты, потому что есть беспроцентный период, но затем идут высокие процентные ставки, которые мешают досрочному погашению кредитов", - констатируют в ЦБ.
Доходы жителей так выросли, что людям хватает денег и на сбережения, и на обслуживание кредитов, отметили в ЦБ. Поэтому депозиты российских граждан в банках также увеличились - на 8,7% с начала года".
Эксперты отмечают, что жители, получающие более высокие доходы, больше задумываются о кредитах, несмотря на более высокие процентные ставки.
Говорят, что в России формируется новый "средний класс", в который входят работающие в обрабатывающей промышленности, IT и строительстве - до сих пор у них не было доступа к кредитам, но сейчас ситуация изменилась.
Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина утверждает, что кредиты берут и малообеспеченные жители:
"Казалось бы, это парадокс, но люди берут кредиты и от плохой жизни, от безысходности - не хватает доходов, и от хорошей жизни - от того, что за счет будущих доходов, в которых они уверены, они смогут профинансировать улучшение жизни сейчас".
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