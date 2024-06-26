Ср, 26.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Умер член жюри шоу "Танцуй со звездой", репетитор и хореограф Владимир Пономарев

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Владимир Пономарев
Владимир Пономарев Фото: Publicitātes foto

23 июня 2024 года скончался артист балета, репетитор и хореограф Владимир Пономарев (1951-2024). Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Бывший артист Латвийского национального балета, педагог Рижского хореографического училища, а также наставник нескольких коллективов народного танца Владимир Пономарев скончался после долгой борьбы с болезнью.

Владимир Пономарев - педагог по танцам, воспитавший несколько поколений артистов народного танца и балета, яркая личность, бывший артист Латвийской национальной оперы и балета, репетитор и преподаватель Рижского хореографического училища.

Прощание с Пономаревым состоится 3 июля в 13:00 в Большом зале Рижского крематория.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх