Умер член жюри шоу "Танцуй со звездой", репетитор и хореограф Владимир Пономарев

Бывший артист Латвийского национального балета, педагог Рижского хореографического училища, а также наставник нескольких коллективов народного танца Владимир Пономарев скончался после долгой борьбы с болезнью.

Владимир Пономарев - педагог по танцам, воспитавший несколько поколений артистов народного танца и балета, яркая личность, бывший артист Латвийской национальной оперы и балета, репетитор и преподаватель Рижского хореографического училища.

Прощание с Пономаревым состоится 3 июля в 13:00 в Большом зале Рижского крематория.

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