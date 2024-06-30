18 июня в 12:50 на шестом километре дороги Парила-Кийдева в деревне Панга в Хаапсалу в Эстонии произошла авария: легковой автомобиль сбил насмерть 14-летнего мальчика. Психологическая помощь оказывалась друзьям, на глазах которых умер ребенок, пишет Rus.Postimees.
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Трагедия в Эстонии: друзья стали свидетелями смерти 14-летнего юноши, которого сбил автомобиль
Перевод: Валерия Ермакова
Согласно первоначальным данным, подросток двигался по правой стороне обочины в направлении Кийдева и катил рядом с собой мопед. В результате резкого маневра он попал под двигавшийся в том же направлении автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 52-летний мужчина. Юноша погиб на месте происшествия.