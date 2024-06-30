Трагедия в Эстонии: друзья стали свидетелями смерти 14-летнего юноши, которого сбил автомобиль

Согласно первоначальным данным, подросток двигался по правой стороне обочины в направлении Кийдева и катил рядом с собой мопед. В результате резкого маневра он попал под двигавшийся в том же направлении автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 52-летний мужчина. Юноша погиб на месте происшествия.