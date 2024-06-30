Вс, 30.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Трагедия в Эстонии: друзья стали свидетелями смерти 14-летнего юноши, которого сбил автомобиль

Александра Саарнийт
, журналист
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Легковой автомобиль сбил насмерть 14-летнего мальчика.
Легковой автомобиль сбил насмерть 14-летнего мальчика. Фото: Igaunijas Policijas un robežsardzes departaments

18 июня в 12:50 на шестом километре дороги Парила-Кийдева в деревне Панга в Хаапсалу в Эстонии произошла авария: легковой автомобиль сбил насмерть 14-летнего мальчика. Психологическая помощь оказывалась друзьям, на глазах которых умер ребенок, пишет Rus.Postimees.

Перевод: Валерия Ермакова 

Согласно первоначальным данным, подросток двигался по правой стороне обочины в направлении Кийдева и катил рядом с собой мопед. В результате резкого маневра он попал под двигавшийся в том же направлении автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 52-летний мужчина. Юноша погиб на месте происшествия.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх