Каунасский суд огласил решение по делу 19-летней Модесты Малажинскайте, признав ее виновной в нападении с применением насилия. Девушка напала на своего бывшего парня с ножом, нанеся ему удар в шею, что создало серьезную угрозу его жизни.

В ходе рассмотрения дела обвинение и защита представили свои доводы относительно того, почему молодая женщина заслужила более мягкое или, наоборот, более суровое наказание. Ее адвокат подчеркнула, что Малажинскайте - мать двоих маленьких детей, которая еще учится в 12-м классе. В свою очередь прокурор указала, что Малажинскайте жестоко нападала на своих сверстников еще до достижения совершеннолетия, но до сих пор получала мягкие наказания и поэтому продолжала вести себя агрессивно.