Иван Дорн везёт в Елгаву грандиозное шоу

Иван Дорн - не только музыкальный исполнитель, но и певец, продюсер и икона моды. Со временем его талант и уникальный стиль открыли двери к международному признанию во всем мире.

Дорн подобен музыкальному виртуозу, который не только вносит страсть, но и превращает каждое выступление в незабываемое шоу, создавая впечатляющую атмосферу и наполняя публику той энергией и чувствами, которые сопровождают его музыку.

5 июля в Елгаве можно будет услышать не только самую популярную классику Ивана Дорна, но также увидеть грандиозное шоу. Концерт состоится в Brīvdabas koncertzāle Mītava, а билеты можно приобрести на сайте Biļešu Serviss.

И это еще не все! Начиная с 19:00 можно будет послушать выступления лучших латвийских диджеев, насладиться разнообразной едой и напитками, а также увидеть выступление харизматичного музыкального исполнителя и продюсера German Superfin.

После мероприятия в клубе THE BLOW в Елгаве состоится официальная вечеринка IVAN DORN AFTERPARTY.

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