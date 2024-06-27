Макс Покровский и Николай Трубач выступят на Laima Rendezvous Jūrmala

Макс Покровский

С начала 90-х годов группа "Ногу Свело!" выпустила 15 студийных альбомов, более 20 синглов и более 40 видеоклипов. Уникальное энергичное звучание и пронзительный вокал Покровского сделали коллектив узнаваемым. Творчество группы охватывает такие стили рок-музыки, как поп-панк, альтернативный рок и другие. Максим Покровский неоднократно подчеркивал, что их музыка выходит за рамки одного стиля. Тонкий юмор и здоровый цинизм делают их музыку актуальной и интересной как для клубных площадок, так и для стадионов. В настоящее время Покровский с семьей эмигрировал в США, откуда он и приедет на фестиваль.

Николай Трубач

Николай Трубач (настоящее имя - Николай Харьковец) родился в украинском городе Николаеве. После окончания музыкального училища он стал профессиональным хоровым дирижером и трубачом, что и дало ему сценический псевдоним. Сотрудничество с братьями Валерием и Константином Меладзе в Москве привело к созданию первых хитов, таких как "Женская любовь" и "Пять минут".