Видео Жители обвиняют муниципалитет в присвоении частной дороги

"Прямо как россияне в Украине - хочу - беру. То же самое и у нас - взяли нашу дорогу!" - возмущены жители.

Жители считают, что дорога принадлежит им и они хотели бы закрыть ее и пользоваться только сами, но муниципалитет не позволяет этого. По их словам, местные власти не разрешили вывесить знак "Въезд запрещен".

Местные власти включили эту дорогу в свой баланс и начали ее содержать, соединив ее с построенной некоторое время назад дорогой Latvijas Valsts mežu (LVM).

Поскольку земля под дорогой по-прежнему принадлежит жителям, они продолжают платить с нее налог, хотя уже не являются лицами, принимающими решения в конкретном месте, где проходит дорога.

Арманд Логинс, юрист, не имеющий отношения к этому спору, рассказал программе, что муниципалитет действовал неправильно. Муниципалитет мог бы обременять землевладельцев, оговаривая передачу дороги в ведение местных властей, если бы это отвечало общественным интересам.

Эти действия можно было бы оправдать, если бы не было других дорог для водителей, но если есть альтернативы, даже если другие дороги длиннее, муниципалитет поступил неправильно, сказал юрист.

В муниципалитете заявили, что такой случай, когда полезная для общества дорога расположена на частной земле, не является уникальным.

В переговорах с программой представители местной власти заявили, что они не собираются уступать жителям и отказываться от претензий на конкретную дорогу, поскольку, как заявили в местной власти, другие водители также имеют право добраться до места назначения по ближайшей дороге.

Больше смотрите в сюжете программы Bez Tabu.

Видео: сюжет программы Bez Tabu

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